Tarihi yapıların sessiz ustaları: ''Çarpma toprağı'' tekniğiyle yapılara estetik katıyorlar
Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Koru Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yüzyıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle tarihi yapıların duvarlarını süslemeye devam ediyor. Bölgeye özgü "çarpma toprağı" adı verilen karışımla yapılan uygulama, hem estetik hem de kültürel açıdan önem taşıyor.
500 yıl önce kurulan ve kısa süre önce 157 taş, ahşap ve kerpiç yapının tescillenerek koruma altına alındığı Koru Mahallesi'nde, kadınlar bölgeye özgü bu teknikle evlerin iç ve dış cephelerine geleneksel desenler kazandırıyor.