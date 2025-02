Tarık Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tarık Suresi meali ve tefsiri

TARIK SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Tarık suresi genellikle Kur’an-ı Kerim’in 590. sayfasında yer alır. Standart basımlı Mushaflarda bu sayfa numarası dikkati çeker. Fakat bazı farklı baskılarda, puntolar veya sayfa düzeni değişebildiği için sure birkaç sayfa öne veya arkaya kayabilir. Yine de en yaygın Mushaf düzeninde 590. sayfada bulunur. Bu bilgi, Tarık suresini hızlıca bulmak isteyenlere yol gösterir. Dini kaynaklarda, surelerin cüz numaraları gibi sayfa numaralarının da hatimler sırasında veya mukabelelerde faydalı olduğu belirtilir. Tarık suresi, mekân olarak 30. cüz içinde bulunmakla beraber, Mushaf numaralandırmasında sıklıkla 590. sayfaya denk gelir. Özellikle dua niyetiyle okunmak istendiğinde veya tefsirinden yararlanılacağında bu sayfa bilgisi yardımcı olur. Kur’an-ı Kerim sayfalarında genellikle üstte veya altta sure adı ve ayetler görünür. Tarık suresi kısa bir sure olduğu için, aynı sayfada başlar ve biter.





TARIK SURESİ KAÇ SAYFA?

TARIK SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? TARIK SURESİ'NİN FAYDALARI

TARIK SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Tarık suresi, 17 ayetlik kısa bir metni kapsar ve çoğu standart Mushaf baskısında yalnızca bir sayfa içinde yer alır. Bu tek sayfalık bölüm, sürenin tüm ayetlerini barındırır. Sayfa düzeni veya font farkı bulunan özel baskılarda, tefsir veya mealli açıklamalar nedeniyle sayfa sayısı artabilir. Ancak esas Kur’an metni, genellikle tek sayfadır. Dini kaynaklarda, bu surenin kısalığı vurgulanır ve kısa olmasının, okuyanlar açısından bir kolaylık oluşturduğu ifade edilir. Namazlarda veya günlük zikirlerde tercih edilen surelerden biri olduğu için, okuyanlar tek sayfa içinde tüm ayetleri tamamlayabilir. Mushaf’ta tek sayfa içinde yer alması, sureyi ezberlemeye çalışanlar için de pratik bir avantaj sağlar. Bu sayede, hem görsel hafızaya hem de işitsel hafızaya dayalı çalışmalar yapmak mümkündür.Tarık suresi, yaratılış gerçeğine ve ahiret hesabına vurgu yaparak inananlara sorumluluk duygusu kazandırır. Ayetlerde, insanın değerli bir sudan yaratıldığı ve bunun Allah için büyük bir kudret gösterisi olduğu belirtilir. Surenin fazileti, her insanın üzerinde bir “gözetleyicinin” olduğu ve kimsenin yaptıklarından habersiz kalmayacağı fikrini hatırlatmasında yatar. Dini kaynaklarda, düzenli okunan Kur’an surelerinin kalbi yumuşattığı ve kişinin ahireti düşünmesini kolaylaştırdığı bilgisi bulunur. Bu sure, kısalığına rağmen güçlü mesajlar vererek okuru gafletten uyandırmayı hedefler. İçeriğindeki “gökyüzüne yemin” ifadesi, kâinatın büyüklüğü karşısında insanın acizliğini gösterir. Suredeki uyarılar, ahiretteki dirilişin kesinliğini pekiştirir. Böylece, Tarık suresini okuyup düşünmek, kulun imanını tazeler. Kimi geleneksel yaklaşımlarda, manevi huzur ve korunma talebiyle bu sureye başvurulduğu ifade edilir. Ancak esas amaç, ayetlerde anlatılan hakikate teslim olmak ve sorumluluk bilincini her an canlı tutmaktır.Tarık suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alır. Bu cüz, genellikle kısa ve özlü sureleri barındırır. Mekke’de inen pek çok sure gibi, Tarık suresi de imana ve ahirete yönelik vurgularla doludur. 30. cüzün son bölümlerinde sıralanan sureler arasında yer alması, namazlarda sık okunması ve kolay ezberlenmesi açısından avantaj sunar. Dini kaynaklarda, 30. cüzün, surelerin kısa olması nedeniyle özellikle öğrenime yeni başlayanlar için uygun olduğu belirtilir. Tarık suresi de 17 ayetlik muhtevasıyla bu cüzün önemli surelerinden biridir. Sure, Mushaf’ta 86. sırada bulunur ve “Tarık” adı, “gece gelen” veya “karanlığı delen yıldız” anlamıyla surenin mesajını özetler. Bu cüz içinde yer aldığı için, hatim yapmak isteyenler 30. cüz programını incelerken surenin konumunu rahatlıkla görebilir.