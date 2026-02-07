Tarımda sessiz devrim. 4 tanesi 1 kilogram ediyor, yoğun talep var

Ortalama bir kivide 200 gram ağırlığının bile çok nadir görüldüğünü ifade eden isimler, İznik kivilerinin 210-220 gram ağırlığına ulaştığını söylüyorlar. Uzmanlar ise bu başarının tesadüf değil; doğru iklim, bilinçli üretici ve modern tarım uygulamaları sonucunda sessiz bir tarım devrimi başlatıldığını dile getiriyor. Yetkililere göre bu ürünün ilerleyen süreçlerde İznik ekonomisine büyük katkı sağlayacak.