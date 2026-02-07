Tarımda sessiz devrim. 4 tanesi 1 kilogram ediyor, yoğun talep var
07.02.2026 11:44
İHA
Bursa'da yetiştirilen kiviler, boyutlarıyla rekor ürün olarak tanıtılıyor. Bu kivilerin sadece 4 tanesi 1 kilogram ağırlığına denk geliyor.
İznik'te yetiştirilen kiviler, boyutlarıyla kısa sürede Türkiye gündeminde yerini aldı. İri yapısı, yüksek aroması ve kalite standartıyla öne çıkan İznik kivileri, Avrupa pazarının da dikkatini çekti. 200-220 gram arasında değişiklik gösteren kiviler, yurt dışı pazarlarından da talep görmeye başladı.
"ARTIK YEREL BİR ÜRÜN DEĞİL"
Üretici Cumhur Şansal Yalçın, kivinin c vitamini açısından zengin bir meyve olduğunu ve kış aylarının vazgeçilmez hastalığı grip salgıyla birlikte kiviye karşı da talebin arttığını ifade etti.
Üretici İbrahim Kayalı ise, İznik kivisinin artık yerel bir ürün olmadığını vurguladı. Kivileri yetiştirdikten sonra Türkiye'nin birçok noktasına dağıtıldığını söyleyen üretici, talebin artmasıyla da soğuk hava depolarından ihracatçı firmalara gönderildiğini belirtti.
"220 GRAM AĞIRLIĞINDA"
Ortalama bir kivide 200 gram ağırlığının bile çok nadir görüldüğünü ifade eden isimler, İznik kivilerinin 210-220 gram ağırlığına ulaştığını söylüyorlar. Uzmanlar ise bu başarının tesadüf değil; doğru iklim, bilinçli üretici ve modern tarım uygulamaları sonucunda sessiz bir tarım devrimi başlatıldığını dile getiriyor. Yetkililere göre bu ürünün ilerleyen süreçlerde İznik ekonomisine büyük katkı sağlayacak.