Tarkan açıkladı. Milli Takım için yeni marş hazırlayacak mı?

Öte yandan Sinan Akçıl da Milli Takım için marş hazırlama konusuna yeşil ışık yaktı. Hatta ünlü müzisyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geleceğini duyurdu.

İLK BESTE RAFET EL ROMAN'DAN

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılacak A Milli Futbol Takımı için ilk hamle Rafet El Roman'dan geldi. “Dolu Dizgin” adlı bir şarkı hazırladı. Şarkının sözleri ise şöyle:

Kırmızı beyaz sancağında

Ay yıldız yanar şafağında

Gümbür gümbür ses verilsin

Türkiye geliyor dolu dizgin

Tribüne doğru salla salla

Önce sağına dön, sonra soluna

Bir selam olsun ey gözünü sevdiğim

Şampiyon kim göreceksin