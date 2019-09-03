Tarkan da ketojenik diyeti tercih etti (Konserler öncesi kamp)
Tarkan 20-27 Eylül'de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği 6 konser öncesi kampa girdi. Mega star son dönemde ünlüler arasında moda olan ketojenik diyeti uygulamaya başladı. İşte 1921'de Amerika'da ortaya çıkan ketojenik diyet hakkında merak edilenler...
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Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserleri öncesi 15 günde 3,6 kilo veren Tarkan ketojenik diyetin şartlarına harfiyen uyuyor. Karbondidrat, şeker ve undan uzak duruyor. Sebze, protein ve faydalı yağları tüketiyor.
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2Vücuttaki ödemden kurtulmak için günaşırı masaj yaptıran Tarkan birer saat yürüyor, yüzüyor ve yoga yapıyor.
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3Pop yıldızının hedefi 6 kilo daha zayıflayıp 60'a inebilmek.
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4Tarkan bu diyeti 3-4 ay kadar uyguladıktan sonra bırakacak.
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5Neler tüketiyor?
Ketojenik diyet; yüksek yağ düşük protein ve karbonhidrat içeren bir beslenme düzeni.
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6Tüketilmesi önerilen yiyecekler balık, et, tereyağı, yumurta, fındık, peynir, kuruyemişler ve sağlıklı yağlar, avakado, baharatlar.
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71921'de Amerika'da ortaya çıkan, 1993'de İngiltere'de yeniden moda olan ketojenik diyeti Adriana Lima, Halle Berr, Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü yıldızlar tercih ediyor.
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8Türkiye'de uygulanan ünlüler arasında Ajda Pekkan, Şahan Gökbakar, Hadise, Derya Baykal Nesrin Cavadzade Ekin Türkmen var.