Tarkan eşi ve kızını özledi. "İlk kez bu kadar ayrı kalıyoruz"
24.01.2026 13:57
NTV - Haber Merkezi
İstanbul konserleri devam eden Tarkan'ın dün akşamki konseri sırasında eşi ve kızını olan özlemini dile getirdiği duygusal anlar çok konuşuldu.
Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Konser serisine deva eden Megastar, dün akşam da Volkswagen Arena'da sevenlerinin karşısına çıktı.
53 yaşındaki Tarkan'ın 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'ya özlemini dile getirdiği duygusal anlar geceye damga vurdu.
"Ben biraz geç evlendim, geç de baba oldum biliyorsunuz. Eşim ve kızım burada değil, ayrı olunca değerlerini daha fazla anlıyorum, hayatımdaki yerleri o kadar özel ki" diyen Tarkan, 8 yaşındaki kızıyla ilk kez bu kadar ayrı kaldığını da söyledi.
"KIZIMI ÇOK ÖZLEDİM"
Ünlü şarkıcı, sözlerine "Hele kızımı çok özledim, ilk kez bu kadar ayrı kalıyoruz, her gün görüntülü konuşuyoruz" diye devam etti.
BENİ ÇOK SEV'İ EŞİNE İTHAF ETTİ
Ardından eşi Pınar Tevetoğlu'na da seslenen Tarkan, "İnsanın hayat arkadaşı başka bir şey… Canım karım, bu şarkı sana geliyor" dedi ve eşi için "Beni Çok Sev" adlı şarkısını söyledi.