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Tarkan, eşine ambalajlı gıdayı yasakladı

Tarkan, temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun sağlığı için ambalajlı gıdayı yasakladı, organik ürün siparişi vermeye başladı.

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    Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile 3 ay önce Almanya'da dünyaya gelen kızı Liya'nın sağlığı için titizleniyor.

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    Kızlarını anne sütüyle besleyen eşinin paketlenmiş gıdalar tüketmemesini isteyen Tarkan, bunun için organik gıdalara yöneldi.

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    Sanatçı, kurucusu olduğu İzmir'in Seferihisar ilçesinin Orhanlı köyündeki Doğa Okulu ve civar köylerde yetiştirilen organik ürünlerden ailesi için sipariş vermeye başladı.

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    Organik yumurtalardan sebze ve meyveye, katkı maddesi olmadan üretilen peynir ve zeytinyağına kadar pek çok üründen satın alan Tarkan, hem ailesinin sağlıklı beslenmesine hem de doğanın korunmasına katkı sağladı.

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    Ekim ayında yoğun istek üzerine konser serisiyle hayranlarının karşısına çıkması beklenen Tarkan, bebeği Liya ile daha çok vakit geçirmek için konser vermekten son anda vazgeçmişti.

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