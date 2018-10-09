Tarkan, eşine ambalajlı gıdayı yasakladı
Tarkan, temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun sağlığı için ambalajlı gıdayı yasakladı, organik ürün siparişi vermeye başladı.
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Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile 3 ay önce Almanya'da dünyaya gelen kızı Liya'nın sağlığı için titizleniyor.
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Kızlarını anne sütüyle besleyen eşinin paketlenmiş gıdalar tüketmemesini isteyen Tarkan, bunun için organik gıdalara yöneldi.
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Sanatçı, kurucusu olduğu İzmir'in Seferihisar ilçesinin Orhanlı köyündeki Doğa Okulu ve civar köylerde yetiştirilen organik ürünlerden ailesi için sipariş vermeye başladı.
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Organik yumurtalardan sebze ve meyveye, katkı maddesi olmadan üretilen peynir ve zeytinyağına kadar pek çok üründen satın alan Tarkan, hem ailesinin sağlıklı beslenmesine hem de doğanın korunmasına katkı sağladı.
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Ekim ayında yoğun istek üzerine konser serisiyle hayranlarının karşısına çıkması beklenen Tarkan, bebeği Liya ile daha çok vakit geçirmek için konser vermekten son anda vazgeçmişti.