Tarkan kızı Liya'nın doğum fotoğraflarını paylaştı

Tarkan, sosyal medya hesabından kızı Liya ile çekilmiş fotoğraflarını arka arkaya paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Megastar, "Babalığın tarif edilemez güzellikteki duygularıyla tanıştığım ilk anlar" ifadesini kullandı.

22.06.2020 - 09:57 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 10:02

Tarkan kızı Liya'nın doğum fotoğraflarını paylaştı - 1
Tarkan, Instagram hesabından yaptığı üç özel paylaşımla Babalar Günü’nü kutladı.
Tarkan kızı Liya'nın doğum fotoğraflarını paylaştı - 2
Kızı Liya ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını art  arda paylaşan Megastar, mesajlarıyla takipçilerini duygulandırdı.
Tarkan kızı Liya'nın doğum fotoğraflarını paylaştı - 3
Kızını ilk kucağına aldığı anları paylaşan Tarkan, “Canım kızım Liya'nın doğduğu günden. Babalığın tarif edilemez güzellikteki duygularıyla tanıştığım ilk anlar” dedi.
Tarkan kızı Liya'nın doğum fotoğraflarını paylaştı - 4
Takan, diğer paylaşımlarıyla da "Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" mesajını verdi.
Tarkan kızı Liya'nın doğum fotoğraflarını paylaştı - 5
Tarkan, sosyal medya paylaşımlarında kızının yüzünü göstermemey tercih ediyor.
Tarkan kızı Liya'nın doğum fotoğraflarını paylaştı - 6

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