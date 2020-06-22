Tarkan kızı Liya'nın doğum fotoğraflarını paylaştı
Tarkan, sosyal medya hesabından kızı Liya ile çekilmiş fotoğraflarını arka arkaya paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Megastar, "Babalığın tarif edilemez güzellikteki duygularıyla tanıştığım ilk anlar" ifadesini kullandı.
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22.06.2020 - 09:57| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 10:02
Tarkan, Instagram hesabından yaptığı üç özel paylaşımla Babalar Günü’nü kutladı.
Kızı Liya ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını art arda paylaşan Megastar, mesajlarıyla takipçilerini duygulandırdı.
Kızını ilk kucağına aldığı anları paylaşan Tarkan, “Canım kızım Liya'nın doğduğu günden. Babalığın tarif edilemez güzellikteki duygularıyla tanıştığım ilk anlar” dedi.
Takan, diğer paylaşımlarıyla da "Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" mesajını verdi.
Tarkan, sosyal medya paylaşımlarında kızının yüzünü göstermemey tercih ediyor.
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