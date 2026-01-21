Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi. "Kuzu Kuzu" düeti sosyal medyaya damga vurdu
21.01.2026 08:50
Son Güncelleme: 21.01.2026 09:01
NTV - Haber Merkezi
Megastar Tarkan, dün akşam İstanbul konserlerinin üçüncüsünde hayranlarıyla buluştu. Gecenin sürprizi Cem Yılmaz oldu. Ünlü komedyen, Tarkan'la sahnede düet yaptı.
Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Megastar, konser serisinin üçüncü gecesinde Volkswagen Arena'da unutulmaz anlar yaşattı.
Demet Akalın, Tuba Ünsal, Çağlar Ertuğrul, Burak Deniz, Birce Akalay, Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, Lizge Cömert, Giray Altınok ve eşi Cansu Diktaş Altınok gibi birbirinden ünlü isimlerin de katıldığı konserde Cem Yılmaz sürprizi yaşandı.
SÜRPRİZ DÜET
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yakın arkadaşı Tarkan ile birlikte sahneye çıktı. Birlikte Tarkan'ın “Kuzu Kuzu” adlı şarkısını seslendiren ikili, danslarıyla geceye damga vurdu.
TARKAN BANDANASI DİKKAT ÇEKTİ
Cebinden çıkardığı Tarkan bandanasıyla herkesi şaşırtan Cem Yılmaz, “Benim de biletim buradanmış. Ölmeden önce yapmanız gereken iki şeyi bu gece yaptınız” diyerek herkesi kırdı geçirdi.
"40 YILDA BİR OLAN DOĞA OLAYI"
Tarkan ve Cem Yılmaz'ın “Kuzu Kuzu” düeti sosyal medyaya damga vururken, ünlü komedyen sahnedeyken çekilen videosunu “40 yılda bir olan doğa olayı” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
KONSER SERİSİ 31 OCAK'A KADAR SÜRECEK
Sahne şovu ve danslarıyla dikkat çeken 53 yaşındaki Tarkan, İstanbul'daki konserlerine 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da devam edecek.
BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ
İlk günden bu yana yoğun ilgi gören Tarkan konseri biletleri satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenmişti. Biletlerin satıldığı sitede, yığılma olmaması adına sıra numarası verilerek satış yapılmıştı.
Ünlü sanatçının ilk dört konserin biletleri 40 dakikada, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saat içinde tükenmişti.