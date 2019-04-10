Tarkan Prens Harry'e komşu oluyor

Geçtiğimiz yıl Pınar Tevetoğlu ile evlenen megastar Tarkan, Prens Harry’nin de sarayının olduğu Londra’da 7 milyon sterlin değerinde (53 milyon TL) ev baktı.
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İstanbul'un yanı sıra Almanya'da da birçok evi olan Tarkan, bu kez de İngiltere'de ev satın almak için kesenin ağzını açtı.
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Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz ay Londra'ya gitti.
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Baba olduktan sonra yatırımlarına devam eden Tarkan, Prens Harry'nin Meghan Markle ile yaşadığı sarayın bulunduğu Kensington bölgesindeki evlere baktı.
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Alman basınında yer alan habere göre; 46 yaşındaki sanatçının almayı düşündüğü 5 odalı evin fiyatının ise yaklaşık 7 milyon 250 bin sterlin (54 milyon TL) olduğu kaydedildi.
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Kensington'da başta David Beckham olmak üzere birçok yıldızın evi bulunuyor.