Tarkan sahnelere dönüyor: Yeni şarkısı "Anılarla Yaşamak" müzikseverlerle buluştu

12.12.2025 12:24

NTV - Haber Merkezi

Çok yakında İstanbul'da konser verecek olan Tarkan, "Anılarla Yaşamak" adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

NTV

"Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan Megastar lakaplı Tarkan, 6 yıl aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

BİLETLER 40 DAKİKADA TÜKENDİ
Anadolu Ajansı

16-17-20-23-24-27-30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak olan Tarkan,  İstanbul'da 8 konser verecek.

 

Tarkan'ın konser biletleri ise satışa çıktıktan dakikalar sonra tükendi. Biletlerin satıldığı sitede, yığılma olmaması adına sıra numarası verilerek satış yapıldı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"
Sosyal Medya

İstanbul konserleri için heyecanını "Merhaba İstanbul, hasret bitiyor. Kavuşuyoruz yakında... İşin gırgırı bir yana ben de çok özledim ve çok heyecanlıyım bu konserlerle ilgili. İple çekiyorum o günleri görüşmek üzere çok öpüyorum hepinizi" sözleriyle paylaşan Tarkan'dan şarkı sürprizi geldi.


Sosyal Medya

Sahne şovları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Tarkan Tevetoğlu, "Anılarla Yaşamak" adlı yeni şarkısını bugün müzikseverlerin beğenisine sundu.

 

Sözleri Aysel Gürel’e, müziği Tarkan’a ait şarkı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TARKAN'IN "ANILARLA YAŞAMAK" ADLI ŞARKISININ SÖZLERİ
Anadolu Ajansı

Beni terk edeceksen

Bana bunu söyleme

Bir gece ansızın git

Beni bırak öylece

 

Gözyaşlarım düşmesin

Elimdeki mendile

Geleceksin sanıp da

Bekleyeyim ümitle

 

Bir gece iki gece

Sonra bir hafta bir ay

Ben yılları maziye

Sen yarına doğru say

 

Anılarla yaşamak

Aşktan zorla alır pay

Hiç terk edilmiş olmam

Bunu gururuma say

Anadolu Ajansı

53 yaşındaki Tarkan'ın yeni şarkısına, hayranlarından "Tarkan ne söylerse kalbe dokunuyor", "İyi ki varsın", "Tam uzun yol şarkısı olmuş", "Şarkılarındaki ud detayını özlemişiz" gibi yorumlar geldi.