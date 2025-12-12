Tarkan sahnelere dönüyor: Yeni şarkısı "Anılarla Yaşamak" müzikseverlerle buluştu
12.12.2025 12:24
NTV - Haber Merkezi
Çok yakında İstanbul'da konser verecek olan Tarkan, "Anılarla Yaşamak" adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.
"Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan Megastar lakaplı Tarkan, 6 yıl aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanıyor.
BİLETLER 40 DAKİKADA TÜKENDİ
16-17-20-23-24-27-30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak olan Tarkan, İstanbul'da 8 konser verecek.
Tarkan'ın konser biletleri ise satışa çıktıktan dakikalar sonra tükendi. Biletlerin satıldığı sitede, yığılma olmaması adına sıra numarası verilerek satış yapıldı.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
İstanbul konserleri için heyecanını "Merhaba İstanbul, hasret bitiyor. Kavuşuyoruz yakında... İşin gırgırı bir yana ben de çok özledim ve çok heyecanlıyım bu konserlerle ilgili. İple çekiyorum o günleri görüşmek üzere çok öpüyorum hepinizi" sözleriyle paylaşan Tarkan'dan şarkı sürprizi geldi.
Sahne şovları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Tarkan Tevetoğlu, "Anılarla Yaşamak" adlı yeni şarkısını bugün müzikseverlerin beğenisine sundu.
Sözleri Aysel Gürel’e, müziği Tarkan’a ait şarkı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
TARKAN'IN "ANILARLA YAŞAMAK" ADLI ŞARKISININ SÖZLERİ
Beni terk edeceksen
Bana bunu söyleme
Bir gece ansızın git
Beni bırak öylece
Gözyaşlarım düşmesin
Elimdeki mendile
Geleceksin sanıp da
Bekleyeyim ümitle
Bir gece iki gece
Sonra bir hafta bir ay
Ben yılları maziye
Sen yarına doğru say
Anılarla yaşamak
Aşktan zorla alır pay
Hiç terk edilmiş olmam
Bunu gururuma say