Tarkan: Tehlike sınırları zamanı aştı

Tarkan, İstanbul Bienali’yle hazırladıkları video’yu Instagram’dan paylaştı. Bir açıklama yayınlayan Megastar mesajında, "Plastiğin yarattığı tehlike sınırları, kıtaları, denizleri ve içinde bulunduğumuz zamanı aştı" dedi.
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Megastar Tarkan, İstanbul Bienali’yle hazırladıkları video’yu Instagram’dan yayınladı.
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Görüntülerde, “7. Kıta Pasifik Okyanusu’nun ortasında bulunan atık yığınına verilen isim... 3.4 milyon km. genişliğine, 7 milyon ton ağırlığına ulaşmış durumda... İnsan eliyle yaratılmış bu devasa plastik atık kütlesi her geçen gün büyüyor” sözlerine yer verildi.
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Küresel ölçekte yıllık 300 milyon ton plastiğin üretildiğinin altını çizen görüntü şöyle devam ediyor: “Bir plastiğin parçalanması doğada 400 yıldan fazla zaman alabiliyor. Bu gidişata dur demezsek, 2025 yılında, denizlerde her 3 ton balığa karşılık 1 ton plastik atık olacak.”
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Tarkan ise gönderinin altına şu mesajı yazdı:“Plastiğin yarattığı tehlike sınırları, kıtaları, denizleri ve içinde bulunduğumuz zamanı aştı. Bizim bir anlık konforumuz tüm canlıların geleceğini tehlikeye sokuyor."
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"Dur diyelim artık buna! Hayatımızdan eksilttiğimiz her bir plastik atık, yeryüzü için fazladan bir nefes demek. Bunu birlikte başarabiliriz. Tüm kalbimle inanıyorum”