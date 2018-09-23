Tarkan ve eşine üç yardımcı birden
Tarkan, iki ay önce dünyaya gelen kızının bakımında eşi Pınar Tevetoğlu’nun işini kolaylaştırmak için üç yardımcıyla anlaştı.
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İki ay önce dünyaya gelen kızları Liya, Tarkan-Pınar Tevetoğlu çiftinin hayatını değiştirdi.
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Hürriyet'in haberine göre çift, bebeklerinin doğumundan sonra üç yardımcıyla birden anlaştı. İddiaya göre evlerinde yatılı olarak kalacak o üç kişiden biri ev temizliğiyle ilgilenecek, diğer ikisi de bebek bakımında Pınar Tevetoğlu’na yardım edecek.
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Çiftin kızları Liya temmuz ayında dünyaya gelmişti. Liya Arapçada 'Sabrın en güzeli' anlamına geliyor.
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Eşini, hamileliğinde bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen Tarkan, bütün konserlerini yeni doğacak kızına göre ayarlamasıyla gündeme gelmişti.
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Ünlü şarkıcı, baba olacağını açıkladığı geçen şubat ayından bu yana dünyanın dört bir köşesinden gönderilen bebek kıyafetleri ile oyuncakları bağışlamaya karar vermiş, gelen eşyaları Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırmıştı.