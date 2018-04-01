Tarkan’a 8 konser için 6 milyon TL
Avrupa turnesine çıkan Tarkan, 8 konser karşılığında 6 milyon TL kazanacak.
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Megastar Tarkan, Almanya ve Hollanda’yı kapsayan Avrupa turnesine çıkıyor. ‘Fizy Tarkan Konserleri’ turnesinin açılışını Berlin’de verdiği konserle yapan Tarkan, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf (iki konser), Münih ve Hamburg’da sevenleriyle buluşacak.
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8 konserlik turneden toplam 6 milyon TL kazanan Tarkan’ın, parasını geçen yıl olduğu gibi yine peşin aldığı öğrenildi. Megastar, geçen yıl da 7 kenti kapsayan turneden 4 milyon TL kazanmıştı.
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Pop yıldızının biletleri şimdiden tükendi. Son konser 29 Nisan’da Hamburg’ta.
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Turne kapsamında ilk konserini 30 Mart’ta Berlin’de 31 Mart’ta Stuttgart’ta veren Tarkan, bugün Frankfurt’ta hayranlarıyla buluşacak.
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Tarkan’ın ‘Fizy Tarkan Konserleri’ turnesi programı şöyle:
6 Nisan Cuma: Rotterdam - Ahoy Music Halle
7 Nisan Cumartesi: Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
8 Nisan Pazar: Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
14 Nisan Cumartesi: Münih - Zenith Halle
29 Nisan Pazar: Hamburg - Barclaycard Arena