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Tarkan’a 8 konser için 6 milyon TL

Avrupa turnesine çıkan Tarkan, 8 konser karşılığında 6 milyon TL kazanacak.

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    Megastar Tarkan, Almanya ve Hollanda’yı kapsayan Avrupa turnesine çıkıyor. ‘Fizy Tarkan Konserleri’ turnesinin açılışını Berlin’de verdiği konserle yapan Tarkan, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf (iki konser), Münih ve Hamburg’da sevenleriyle buluşacak.

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    8 konserlik turneden toplam 6 milyon TL kazanan Tarkan’ın, parasını geçen yıl olduğu gibi yine peşin aldığı öğrenildi. Megastar, geçen yıl da 7 kenti kapsayan turneden 4 milyon TL kazanmıştı.

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    Pop yıldızının biletleri şimdiden tükendi. Son konser 29 Nisan’da Hamburg’ta. 

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    Turne kapsamında ilk konserini 30 Mart’ta Berlin’de 31 Mart’ta Stuttgart’ta veren Tarkan, bugün Frankfurt’ta hayranlarıyla buluşacak.

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    Tarkan’ın ‘Fizy Tarkan Konserleri’ turnesi programı şöyle:

    6 Nisan Cuma: Rotterdam - Ahoy Music Halle

    7 Nisan Cumartesi: Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

    8 Nisan Pazar: Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

    14 Nisan Cumartesi: Münih - Zenith Halle

    29 Nisan Pazar: Hamburg - Barclaycard Arena

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