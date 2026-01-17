Tarkan'dan 7 yıl aradan sonra İstanbul'da ilk konser. "Eşin benzerin yok"
17.01.2026 09:08
NTV - Haber Merkezi
Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul'daki ilk konseriyle hayranlarının karşısına çıktı. Yoğun ilgi gören konserden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı Tarkan, 7 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Tarkan'ın sekiz konserlik serisinin ilk halkası dün akşam Volkswagen Arena'da gerçekleşti.
Konsere “Ölürüm Sana" adlı şarkısıyla başlayan ünlü şarkıcı, ardından “Dudu”, “Ay”, "Vazgeçemem", “Şerbetli”, “Anılarla Yaşamak” gibi birbirinden popüler şarkılarını da seslendirdi.
"YILLARI ARAYA KOYMAMALIYDIM"
Seneler sonra yaptığı ilk İstanbul konserinde hayranlarına seslenen Tarkan, “Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım” ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ İSİMLER DE KONSERDE
Yoğun ilgi gören konsere Ezgi Mola, Selin Şekerci, Burçin Terzioğlu, Meriç Aral-Serkan Keskin, Merve Dizdar-Cihan Ayger, Sedef Avcı, Demet Evgar-Levent Babataş gibi ünlü isimler de akın etti.
Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan ve şarkılarını sevenleriyle tek bir ağızdan söyleyen Megastar'ın konserinden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncu Ezgi Mola, konserden yaptığı paylaşımlardan birine “Hastasıyım” notunu düştü.
KONSER SERİSİ 31 OCAK'A KADAR SÜRECEK
Sahne şovu ve danslarıyla da dikkat çeken 53 yaşındaki Tarkan, İstanbul'daki konserlerine bu akşam ile 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da devam edecek.
BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ
Tarkan'ın konser biletleri ise satışa çıktıktan dakikalar sonra tükendi. Biletlerin satıldığı sitede, yığılma olmaması adına sıra numarası verilerek satış yapıldı. Ünlü sanatçının ilk dört konserin biletleri 40 dakikada, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saat içinde tükendi.