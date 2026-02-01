Tarkan'dan bir konser sürprizi daha. Pop müziğin iki starı düet yaptı

01.02.2026 08:20

NTV - Haber Merkezi

Volkswagen Arena'daki konserlerine devam eden Tarkan'ın dün akşamki konserinde çok özel bir konuğu vardı. Pop müziğin "Superstar"ı Ajda Pekkan, Tarkan ile sahnedeydi. İki sanatçının düeti büyük beğeni topladı.

İstanbul'da konser serisine devam eden Tarkan, ünlü sanatçıları da sahnesinde ağırlıyor.

 

Binlerce Tarkan hayranın alkışları eşliğinde sahneye çıkan Ajda Pekkan, Tarkan ile birlikte unutulmaz bir düete imza attı.

İlk olarak Tarkan'ın "Yakar Geçerim" şarkısını seslendiren ikili, ardından da Ajda Pekkan'la ünlenen "Kimler geldi, kimler geçti" şarkısını söylediler.

İki yıldızın sahne enerjisi ve uyumu sosyal medyada da büyük beğeni aldı.

Megastar, daha önce de Cem Yılmaz, Sibel Can ve Ata Demirer'i sahnesinde ağırlamıştı 