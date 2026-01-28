Tarkan'dan bir konser sürprizi daha. Sibel Can ve Ata Demirer'le döktürdü

Tarkan'ın "Benim yıllar önce Sibel Can'a verdiğim bir 'Çakmak Çakmak' adlı bir şarkım vardı. Onu ben de söylemek istedim bu gece. Benden de dinlemek ister misiniz?" sözleri sonrası sahneye Sibel Can da geldi. Birlikte “Çakmak Çakmak” şarkısını söyleyen ikili sahnede adeta döktürdü.