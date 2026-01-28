Tarkan'dan bir konser sürprizi daha. Sibel Can ve Ata Demirer'le döktürdü
28.01.2026 08:56
Son Güncelleme: 28.01.2026 08:56
NTV - Haber Merkezi
İstanbul konserleri devam eden Tarkan, Cem Yılmaz'ın ardından bir sürpriz daha yaptı. Megastar, dün akşamki konserinde Sibel Can ve Ata Demirer ile düet yaptı.
Seneler sonra İstanbul'da konser maratonuna başlayan Tarkan, hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Megastar, konser serisinin altıncı gecesinde Volkswagen Arena'da unutulmaz anlar yaşattı.
Geçtiğimiz hafta ünlü komedyen Cem Yılmaz'la sahnede "Kuzu Kuzu" adlıyı şarkısını seslendiren Megastar Tarkan, hayranlarına bir sürpriz daha yaptı.
Melike Şahin, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Pınar Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği konser gecesinde Tarkan, bu kez meslektaşı Sibel Can ve komedyen Ata Demirer'i sahnesine konuk etti.
SÜRPRİZ DÜET
Tarkan'ın "Benim yıllar önce Sibel Can'a verdiğim bir 'Çakmak Çakmak' adlı bir şarkım vardı. Onu ben de söylemek istedim bu gece. Benden de dinlemek ister misiniz?" sözleri sonrası sahneye Sibel Can da geldi. Birlikte “Çakmak Çakmak” şarkısını söyleyen ikili sahnede adeta döktürdü.
"LOCADA OTURMAKLA OLMAZ"
Ardından Sibel Can yanındayken bir anons daha yapan Tarkan, "Çok sevdiğimiz bir sanatçı dostumuz daha var. Locada oturmakla olmaz, gel buraya bekliyorum sevgili Ata Demirer" diyerek ünlü komedyeni sahneye davet etti.
Tarkan, Sibel Can ve Ata Demirer, ilk olarak 1994 yılına damgasını vuran "Gül Döktüm Yollarına" şarkısını söyledi. Sibel Can ve Tarkan ile birlikte müziğin ritmine kendini kaptıran Ata Demirer de dans figürleriyle arkadaşlarına eşlik etti.
İKİ ŞARKIDA DÜET YAPTILAR
Sonrasında Tarkan'ın "Ahde Vefa" albümünde seslendirdiği "Zeytin Gözlüm" ve "Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine" adlı şarkıları da seslendiren üçlünün enerjisi ve performansları sosyal medyada gündem oldu.
"SÜRPRİZ" NOTUYLA PAYLAŞTI
Ata Demirer sahnedeyken çekilen videoları sosyal medya hesabından yayınlarken, Sibel Can da Tarkan'la seneler önce çekilen bir fotoğrafını "Sürpriz" notuyla paylaştı.
KONSER SERİSİNE 2 GÜN DAHA EKLENDİ
Öte yandan Tarkan'ın İstanbul konserleri maratonuna yoğun ilgi sebebiyle 2 gün daha eklendi. 30-31 Ocak sonrası 3-4 Şubat'ta da sevenleriyle buluşacak olan Megastar'ın yeni konser biletleri de satışa çıktığı gibi dakikalar içinde tükendi.
Tarkan konserine gitmek isteyen 170 binin üzerinde kişi, bilet satışının yapıldığı sitede aynı anda online sıraya girdi.