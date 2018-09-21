Tarkan'dan çiftlik kararı

Tarkan, Beykoz-Öğümce Köyü’nde satın aldığı ve elden çıkarmayı düşündüğü çiftliği değerlenince satmama kararı aldı.
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Megastar Tarkan, 2004’te Beykoz-Öğümce Köyü’nde satın aldığı ve elden çıkarmayı düşündüğü çiftliği, Milliyet'in haberine göre değerlenince satmaktan vazgeçti.
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Çiftliğin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yolunda olması ve ardından Riva Kanal Projesi’nin yanında kalması Mega Star’ı çiftliğini elinden çıkarma fikrinden vazgeçirdi.
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Ayrıca Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan ve kayıt altında olmayan yapıları, imar affından yararlandıran yapı kayıt düzenlemesinden de faydalanan Tarkan’ın 30 bin TL ödediği iddia edildi.
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Uzun süredir çiftliğine gitmeyen 45 yaşındaki sanatçının, iki aylık kızı Liya ve eşi Pınar’la, Türkiye’ye döndükten sonra bir süre orada yaşayacağı da öne sürüldü.