Tarkan'dan Mabel Matiz paylaşımı. "Ne tatlı bir sürpriz"

Öte yandan Mabel Matiz, birkaç hafta önce Tarkan'ın İstanbul'daki konserlerinden birine katılmıştı.

Konser sırasında kalabalığın arasında Mabel Matiz'i fark eden Tarkan, "Canım arkadaşım hoş geldin. Seni burada aramızda görmek ne güzel. Seni çok seviyorum, her şeyinle olduğun gibi. Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız her zaman. Bu şarkıyı da sana söylüyorum o zaman" demiş ve ardından "Hepsi Senin mi?" adlı şarkısını söylemişti.