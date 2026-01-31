Tarkan'dan Mabel Matiz paylaşımı. "Ne tatlı bir sürpriz"
31.01.2026 16:07
Ceren Ekşi
Şimdilerde İstanbul konserleriyle gündemden düşmeyen Megastar Tarkan, meslektaşı Mabel Matiz'in sürprizine kayıtsız kalamadı.
Seneler sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Megastar Tarkan'ın konser maratonu sürüyor. Volkswagen Arena'da sahneye çıkan Tarkan, meslektaşı Mabel Matiz'in sürprizine teşekkür paylaşımı yaptı.
"CANIM MABEL"
Dün akşam Düsseldorf’ta konser veren Mabel Matiz, giydiği "Kuzu Kuzu" baskılı tişörtle poz verdi. Mabel Matiz'in bu jestine kayıtsız kalamayan Tarkan da "Canım Mabel. Ne tatlı bir sürpriz bu böyle" diyerek teşekkür etti.
KALABALIĞIN İÇİNDEN MABEL MATİZ'İ FARK ETTİ
Öte yandan Mabel Matiz, birkaç hafta önce Tarkan'ın İstanbul'daki konserlerinden birine katılmıştı.
Konser sırasında kalabalığın arasında Mabel Matiz'i fark eden Tarkan, "Canım arkadaşım hoş geldin. Seni burada aramızda görmek ne güzel. Seni çok seviyorum, her şeyinle olduğun gibi. Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız her zaman. Bu şarkıyı da sana söylüyorum o zaman" demiş ve ardından "Hepsi Senin mi?" adlı şarkısını söylemişti.
"SEN BİR EFSANESİN"
Konserden paylaşım yapan Mabel Matiz de "Beyler işte kral. Altın yürek, sevgi dolu, vicdanlı, eşsiz yürek. Sana tanıklık edebildiğimiz için hepimiz çok şanslıyız. Sen bir efsanesin. Bizi bir kez daha mest ettin, şifalandırdın, ruhumuzu hafiflettin. İyi ki varsın canım Tarkan" ifadelerini kullanmıştı.
2 KONSER DAHA VERECEK
Öte yandan Tarkan'ın İstanbul konserlerine yoğun ilgi sebebiyle iki gün daha eklendi. Bu akşamki konserinin ardından 3-4 Şubat'ta da sevenleriyle buluşacak olan Megastar'ın konser biletleri yine dakikalar içinde tükendi.