Tarkan'dan yeni albüm geliyor

Corona virüs salgını nedeniyle sahne çalışmalarına ara verip, yaşamını ailesiyle birlikte Almanya'da sürdüren Tarkan, yeni projeleri için eşi Pınar ve kızı Liya ile birlikte geçen ay Türkiye'ye dönmüştü.

İstanbul'da hem reklam anlaşması yapan hem de yeni albümünün çalışmaları için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.