Tarkan'dan yeni albüm geliyor

Pandemi nedeniyle sahnelere ara veren ve yaşamını Almanya'da sürdüren Tarkan, geçen ay Türkiye'ye gelmişti. Yeni albümünün çalışmalarına başlayan ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

Haberler 09.12.2021 - 15:33

Tarkan'dan yeni albüm geliyor - 1

Corona virüs salgını nedeniyle sahne çalışmalarına ara verip, yaşamını ailesiyle birlikte Almanya'da sürdüren Tarkan, yeni projeleri için eşi Pınar ve kızı Liya ile birlikte geçen ay Türkiye'ye dönmüştü.

İstanbul'da hem reklam anlaşması yapan hem de yeni albümünün çalışmaları için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

Tarkan'dan yeni albüm geliyor - 2

49 yaşındaki Megastar, müzik stüdyosunda çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

Tarkan'dan yeni albüm geliyor - 3

Takipçileri, şarkıcının paylaşımına, "Efsane geri geliyor", "Yeni albümü heyecanla bekliyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Tarkan'dan yeni albüm geliyor - 4

Tarkan'ın yeni albümünün 2022'de müzikseverlerle buluşması bekleniyor.

Tarkan'dan yeni albüm geliyor - 5

Megastar albüm hazırlıklarını, geçen ay sosyal medyadan, "Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kaydı" notuyla paylaşmıştı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER