Tarkan'ın 2 konserine 1 milyon dolar

Uzun aradan sonra Rusya'da iki konser verecek olan Tarkan'ın 1 milyon dolar alacağı iddia edildi.
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Tarkan uzun bir aradan sonra Rusya’da Türkiye- Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde konserler verecek.
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11 Mayıs’ta Kazan Tatneft Arena’da, 14 Mayıs’ta Moskova Crocus City Hall’de vereceği 2 konserin biletleri satışa çıktı.
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Megastar'ın bu konserler için 1 milyon dolar (Yaklaşık 5.8 milyon TL) kazanacağı öne sürüldü.
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Geçtiğimiz yıl Pınar Tevetoğlu ile evlenen Tarkan, Prens Harry’nin de sarayının olduğu Londra’da 7 milyon sterlin değerinde (53 milyon TL) ev baktığı iddia edilmiş ancak Megastar bu iddiaları yalanlamıştı.