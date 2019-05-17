Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'ndan ikinci bebek sinyali

Rusya konserleri için sahneye çıkan Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu ikinci bebek için yeşil ışık yaktı. Rusya'da olan Tarkan ise sosyal medyadan gezi fotoğraflarını yayınladı.
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Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu arkadaş grubuyla yemekteydi.
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Pınar Tevetoğlu, mekan çıkışı gazetecilerle sohbet etti. Tevetoğlu, Tarkan'ın Anneler Günü'nde paylaştığı fotoğraf hatırlatılınca "Liya çok iyi" demekle yetindi.
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Tevetoğlu, "Liya'ya kardeş gelir mi?" sorusuna ise "İnşallah" yanıtını verdi.
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Uzun bir aradan sonra Rusya’nın başkenti Moskova’da konser veren Tarkan ise çekilen fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.
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İşte Tarkan'ın Rusya macerasından yansıyan fotoğraflar...
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