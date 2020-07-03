Tarsus'tan gastronomide tescilli lezzet atağı

İlçedeki verimli arazilerde yetişen havuçtan yapılan Tarsus şalgamı ve sofraların vazgeçilmezlerinden Tarsus Sarıulak Zeytini de coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünler arasında bulunuyor.

"Tarsus bir mozaik, bu da mutfağına yansıyor"



Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi işaret tescil belgesi bulunan yöresel lezzetlerin, ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.



Tescilli lezzetlerin, kentlerin kimliğini ortaya çıkardığına işaret eden Koçak, "Kentimizin markalarını, değerlerini ve yıldızlarını parlatıyoruz. Tarsus bir kavşak noktası, tarihte 10 bin yıllık geçmişe sahip bir kültürü var. Çok fazla kültürü ve ırkı bir arada yaşayan bir mozaik. Bu da mutfağına yansıyor." dedi.



Koçak, yöreye ait lezzetlerin bölgedeki verimli arazilerde yetişen ürünlerden yapıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Dönerci ve kebapçı gibi sadece humus satılan iş yerlerimiz var. Çok talep görüyor ve beğeniliyorlar. Yerli ve yabancı misafirlerimizin ikramlarımız arasında en çok beğendiği humus oluyor. Bölgemizde yetişen havuçlardan yapılan bir şalgamımız var. Mayasının da buradan üretilmesi diğerleri arasındaki farkı çıkarıyor. Yayla bandırması da özellikle Çamlıyayla ve Tarsus'ta yetişen üzümlerin yüksek şeker oranıyla çok güzel olan pekmezinden ve bölgemizde yetişen cevizden yapılıyor. İnanılmaz bir lezzet."



Koçak, gastronomi turizminde iyi bir noktaya ulaşmak istediklerine işaret ederek "Farklı lezzetleri tatmak, insanların yeni tutkusu. Tarsus gastronomi alanında bir merkez olmaya aday. Coğrafi işaret tescil belgeleri de bunun ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. Biz bütün yöresel yemek fuarlarına katılıyoruz. Zincir marketler ve tarih kitaplarında ürünlerin yer almasını sağlıyoruz. Önce ulusal sonra da uluslararası çapta bunları tanıtmak için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.



- Tarsus Sarıulak Zeytini'nde hedef AB marka tescili



Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya da Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından ilçenin adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verilen yöreye özgü Sarıulak Zeytini'nin kısa sürede değer kazandığını anlattı.



Sarıulak Zeytini'nin bölgedeki sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yer aldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Sarıulak, müthiş bir kahvaltılık zeytin çeşidi. Kahvaltılık yerlere gittiğiniz zaman sofralarda Tarsus Sarıulak Zeytini'nin verdiği tadı, hiçbir zeytin vermiyor. Bunun üretilmesi ve yetiştirilmesi basit değil ama yıllardan beri Tarsus'ta yetiştirilip çoğaltılmış. Tarsus Sarıulak Zeytini'nin coğrafi işaret tescil belgesini almıştık. Bundan sonraki hedefimiz, Avrupa Birliği (AB) marka tescili belgesi almak olacak. Üreticilerimizin emeklerini değerlendirmek, ilçemizin tanıtımını ülkemize ve yurt dışına duyurmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Belli bir noktaya da geldik, daha da ilerleyeceğiz."