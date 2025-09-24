Tartışıyoruz! Şimdi ne olacak?

Tartışma, kurduğumuz iletişimlerin en doğal aşamalarından biridir. Hangi tartışma biçimini kullandığımız ise bizim ilişki dinamiklerimiz hakkında ipuçları verebilir. İlişkileriniz genelde tartışmalardan sonra sonlanıyor mu yoksa karşınızdaki insanla daha da mı yakınlaşmanızı sağlıyor? İşte bu soruya iki farklı tartışma biçiminden bakabiliriz: Yapıcı ve Yıkıcı Tartışma Modelleri.



Yapıcı Tartışma; iki tarafın da birbirini saygıyla, etkin bir şekilde dinlediği, sakin bir yaklaşımla iletişimin kurulduğu ve ortak amacın bir çözüm bulmak olduğu tartışma şeklidir. Bu iletişimde çoğu zaman tartışmanın ana görevi: Bireylerin kendi duygu ve düşüncelerini anlatabilmesi, karşı taraf tarafından anlaşılabilmesi ya da anlaşılmaya çalışması ile iki tarafın ortak paydada buluşmasını sağlamaktır. Birey duygu ve düşüncelerini paylaştıktan sonra karşısındakinin anlatılanları her yönüyle kabul etmek durumunda olmadığının genellikle farkında olur böylelikle tepkisel yaklaşımdan uzak, duygu regülasyonun devrede olduğu; kişisel ve ilişkisel gelişmeye açık bir iletişim şekli kurulmuş olur.