Tartışıyoruz! Şimdi ne olacak?
Zaman zaman da kendimizi bu iletişimin kaçınılmaz bir parçası olan tartışmaların ortasında buluyoruz ve bu tatsız durumdan uzaklaşabilmek adına düşüncelerimizi kendimize saklayabiliyoruz. Peki, tartışıyoruz ama şimdi ne olacak? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
Günlük hayatımızda dostlarımızla, ailemizle, iş arkadaşlarımızla ve çevremizdekilerle sürekli iletişim halindeyiz. Zaman zaman da kendimizi bu iletişimin kaçınılmaz bir parçası olan tartışmaların ortasında buluyoruz ve bu tatsız durumdan uzaklaşabilmek adına düşüncelerimizi kendimize saklayabiliyoruz.