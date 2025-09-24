Tartışıyoruz! Şimdi ne olacak?

Zaman zaman da kendimizi bu iletişimin kaçınılmaz bir parçası olan tartışmaların ortasında buluyoruz ve bu tatsız durumdan uzaklaşabilmek adına düşüncelerimizi kendimize saklayabiliyoruz. Peki, tartışıyoruz ama şimdi ne olacak? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.

Günlük hayatımızda dostlarımızla, ailemizle, iş arkadaşlarımızla ve çevremizdekilerle sürekli iletişim halindeyiz. Zaman zaman da kendimizi bu iletişimin kaçınılmaz bir parçası olan tartışmaların ortasında buluyoruz ve bu tatsız durumdan uzaklaşabilmek adına düşüncelerimizi kendimize saklayabiliyoruz. 

Bunun temel sebeplerinden biri de tartışma kavramına karşı genelde olumsuz bir algı eğilimi olmasıdır. Peki, doğru bir şekilde yönetildiğinde tartışmaların iletişimimizi kuvvetlendiren bir faktör olma ihtimali de olabilir mi?

Tartışma, kurduğumuz iletişimlerin en doğal aşamalarından biridir. Hangi tartışma biçimini kullandığımız ise bizim ilişki dinamiklerimiz hakkında ipuçları verebilir. İlişkileriniz genelde tartışmalardan sonra sonlanıyor mu yoksa karşınızdaki insanla daha da mı yakınlaşmanızı sağlıyor? İşte bu soruya iki farklı tartışma biçiminden bakabiliriz: Yapıcı ve Yıkıcı Tartışma Modelleri.

Yapıcı Tartışma; iki tarafın da birbirini saygıyla, etkin bir şekilde dinlediği, sakin bir yaklaşımla iletişimin kurulduğu ve ortak amacın bir çözüm bulmak olduğu tartışma şeklidir. Bu iletişimde çoğu zaman tartışmanın ana görevi: Bireylerin kendi duygu ve düşüncelerini anlatabilmesi, karşı taraf tarafından anlaşılabilmesi ya da anlaşılmaya çalışması ile iki tarafın ortak paydada buluşmasını sağlamaktır. Birey duygu ve düşüncelerini paylaştıktan sonra karşısındakinin anlatılanları her yönüyle kabul etmek durumunda olmadığının genellikle farkında olur böylelikle tepkisel yaklaşımdan uzak, duygu regülasyonun devrede olduğu; kişisel ve ilişkisel gelişmeye açık bir iletişim şekli kurulmuş olur.

Yıkıcı tartışma ise daha karamsar bir bakış açısından yaklaşarak genellikle öfke, karşı tarafı suçlama ve geçmiş hataları bireyin yüzüne çarpma gibi negatif tutumları içerir. Dolayısıyla çoğunlukla yapıcı tartışmanın aksine amaç: Uzlaşmak değil haklı çıkmaktır. Bu da zorlayıcı, anlayıştan uzak bir iletişime neden olabilir ve genellikle ilişkilerde bir kopuş yaşanmasına neden olur.

Peki en baştaki sorumuza dönersek, iletişim biçimimiz daha yapıcı bir noktaya evrilebilir mi ve karşımızdakiyle tartışsak bile ilişkimizi güçlendirebilecek şekilde uzlaşabilir miyiz?

Tartışmaktan kaçınmak yerine onu karşımızdaki bireyin ihtiyaçlarını anlayıp uzlaşmaya varma aracı olarak görebilirsek korkulanın aksine var olan bağlarımız daha da sağlamlaşma fırsatı bulabilir: Yapılan empati sayesinde var olan iletişim şeklimiz gelişip dönüşme fırsatı yakalayabilir.

Bu konuda adım atmakta zorlanmak da oldukça doğaldır. Bu nedenle sürece bir uzman eşliğinde başlamak da yakın ilişkilerimiz ve günlük hayattaki diğer ilişkilerimiz için destekleyici olabilir.

