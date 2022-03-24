Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 07:08 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 07:54
Ünlü şarkıcı ve oyuncunun 2019 Met Gala'da giydiği Cindrella elbiseaiüzerinde taşıdığı led ışıklarıyla yavaş yavaş maviye dönüşen gri bir ipek elbiseydi. 20 kardon fiber çucuk, 5 pil, 40 metre led ışık şeridi ve 6 bin kontreol edilebilir lamba taşıyan elbiseyi 8 kişi, 3 aydan uzun bir zamanda hazırladı.
Vampir Günlükleri'nin yıldızı Nina Dobrev, 2019'da Met Gala'da giydiği kıyafetle hafızalara kazındı. Bir insanın tasarladığı elbise, bir robot tarafından yapıldı. Dobrev, kalıpta baskı şeklinde yapılan elbisenin 6 ila 8 haftada hazırlandığını söyledi.
Ünlü reality show yıldızı ve milyarder girişimcinin 2019 Met Gala'da giydiği Versace imzalı elbise 30 günde yapıldı.
Jennifer Aniston, 2020 Altın Küre Ödülleri'nde giydiği, 25 metre kumaş kullanılarak dikilen Dior marka elbise, 200 saatte hazırlandı.
Amerikalı oyuncunun 2021 Met Gala'da giydiği özel kıyafet, kağıttan heykel tasarımcısı Rogan Brown ile moda tasarımcısı Iris van Herpen'in 640 saatlik çalışmasının eseri.
Ünlü süper modelin 2021 Met Gala'da giydiği cesur kıyafeti tasarımcı Matthew M. Williams 2 bin 500 saatte tamamladı.
2000 yılı Dünya Güzeli olan Hint oyuncunun, Amerikalı şarkıcı Nick Jonas ile evlenirken giydiği gelinlik, 1826 saatte hazırlandı.
Lateks üzerine kristal parçalarla hazırlanan ikonik elbise, ünlü modacı Thierry Mugler tarafından 8 aylık bir süreçte hazır hale getirildi. Kardashian, elbiseyi 2019 Met Gala'da giydi.
2015 Met Gala'da Rihanna'nın giydiği gösterişli el yapımı elbise, Çinli moda tasarımcısı Guo Pei tarafından 2 yıl gibi uzun bir zamanda dikildi.