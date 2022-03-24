Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri

Ünlüler kırmızı halı geçitlerinde, özellikle de en büyük kostüm gecesi Met Gala'da birbirinden dikkat çekici kıyafetlerle boy göstererek hafızalara kazınıyor. Moda tarihine geçen ikonik elbiseler için tasarımcılar, günlerce, haftalarca hatta bazen aylarca çalışıyor. İşte Kim Kardashian'dan Rihanna'ya, Jennifer Aniston'dan Zendaya'ya ünlülerin kendileri kadar meşhur kıyafetleri ve o kıyafetlerin hazırlanma süreleri...