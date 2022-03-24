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Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri

Ünlüler kırmızı halı geçitlerinde, özellikle de en büyük kostüm gecesi Met Gala'da birbirinden dikkat çekici kıyafetlerle boy göstererek hafızalara kazınıyor. Moda tarihine geçen ikonik elbiseler için tasarımcılar, günlerce, haftalarca hatta bazen aylarca çalışıyor. İşte Kim Kardashian'dan Rihanna'ya, Jennifer Aniston'dan Zendaya'ya ünlülerin kendileri kadar meşhur kıyafetleri ve o kıyafetlerin hazırlanma süreleri...

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 07:08 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 07:54

Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri - 1

ZENDAYA

Ünlü şarkıcı ve oyuncunun 2019 'da giydiği Cindrella elbiseaiüzerinde taşıdığı led ışıklarıyla yavaş yavaş maviye dönüşen gri bir ipek elbiseydi. 20 kardon fiber çucuk, 5 pil, 40 metre led ışık şeridi ve 6 bin kontreol edilebilir lamba taşıyan elbiseyi 8 kişi, 3 aydan uzun bir zamanda hazırladı. 

Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri - 2

NINA DOBREV

Vampir Günlükleri'nin yıldızı Nina Dobrev, 2019'da Met Gala'da giydiği kıyafetle hafızalara kazındı. Bir insanın tasarladığı elbise, bir robot tarafından yapıldı. Dobrev, kalıpta baskı şeklinde yapılan  elbisenin 6 ila 8 haftada hazırlandığını söyledi. 

Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri - 3

KYLIE JENNER

Ünlü reality show yıldızı ve milyarder girişimcinin 2019 Met Gala'da giydiği Versace imzalı elbise 30 günde yapıldı. 

Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri - 4

JENNIFER ANISTON

Jennifer Aniston, 2020 Altın Küre Ödülleri'nde giydiği, 25 metre kumaş kullanılarak dikilen Dior marka elbise, 200 saatte hazırlandı. 

Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri - 5

HAILEE STEINFELD

Amerikalı oyuncunun 2021 Met Gala'da giydiği özel kıyafet, kağıttan heykel tasarımcısı Rogan Brown ile moda tasarımcısı Iris van Herpen'in 640 saatlik çalışmasının eseri.

Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri - 6

KENDALL JENNER

Ünlü süper modelin 2021 Met Gala'da giydiği cesur kıyafeti tasarımcı Matthew M. Williams 2 bin 500 saatte tamamladı. 

Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri - 7

PRIYANKA CHOPRA

2000 yılı Dünya Güzeli olan Hint oyuncunun, Amerikalı şarkıcı Nick Jonas ile evlenirken giydiği gelinlik, 1826 saatte hazırlandı. 

Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri - 8

KIM KARDASHIAN

Lateks üzerine kristal parçalarla hazırlanan ikonik elbise, ünlü modacı Thierry Mugler tarafından 8 aylık bir süreçte hazır hale getirildi. Kardashian, elbiseyi 2019 Met Gala'da giydi.

Tasarımı aylar süren ünlü kırmızı halı elbiseleri - 9

RIHANNA

2015 Met Gala'da Rihanna'nın giydiği gösterişli el yapımı elbise, Çinli moda tasarımcısı Guo Pei tarafından 2 yıl gibi uzun bir zamanda dikildi. 

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