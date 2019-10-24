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Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler (Prens Harry & Meghan Markle)

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Güney Afrika'ya yerleşmeyi düşündüklerini açıklamalarının ardından Kraliyet muhabiri Victoria Arbiter ikilinin unvanlarında vazgeçmek zorunda kalacaklarını ifade etti.

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    ingiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry ve Meghan Markle çifti, ITV'de yayınlanan ve ses getiren röportajlarından Güney Afrika'ya yerleşmenin 'İyi bir fikir olabileceğini' dile getirdi.


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    Ancak Kraliyet muhabiri Victoria Arbiter, çiftin böyle bir karar alması durumunda Kraliyet unvanlarından ve ayrıcalıklarından vazgeçmek zorunda kalacaklarını söyledi.

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    Çift ay başında resmi bir ziyaret gerçekleştirdikleri Güney Afrika'da bir dizi temasta bulunmuştu.

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    Meghan Markle ve Prens Harry, 5 ay önce bebekleri Archie'yi kucaklarına almış ve bu doğum tüm dünyanın gündemine oturmuştu.
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