Taste Atlas bu kez şaşırttı. Kapuska, etli bamya ve türlü en az beğenilen yemek oldu
02.12.2025 15:53
NTV - Haber Merkezi
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, en az beğenilen Türk yemeklerini açıkladı. Listenin başında kapuska yer aldı. Gastronomi sitesinin bu kez hata yaptığı düşünülüyor ve sosyal medyada eleştiriler yükseldi.
Kullanıcı puanları ile oluşturulan listede en çok beğenilen Türk yemekleri sırasıyla kahvaltı, tombik döner, cağ kebabı, Kayseri yağlaması, kalamar tava, Samsun pidesi, ciğer sarma, Maraş dondurması, döner ve mantı oldu.
En az beğenilen Türk yemeklerinin başında ise kapuska yer aldı. Kapuskayı beyin salata, kaymaklı kayısı, kuzu kelle, macun, mıcırık aşı, hoşaf, türlü, etli bamya ve tahinli kurabiye takip etti.
Kapuskanın dünyanın en kötü yemekleri arasına girmesi, sosyal medyada da gündem oldu. Bazı X kullanıcıları kapuskanın doğru şekilde yapıldığında oldukça lezzetli olduğunu öne sürerken, bazıları ise bu görüşü desteklemedi.
Kapuskanın içerisinde lahana, pirinç, sıvı yağ, salça, soğan gibi malzemeler bulunuyor. Genellikle etli haliyle tercih edilen kapuskayı, etsiz şekilde tüketenler de oluyor.
Türk mutfağında önemli bir yeri olan kapuska, besleyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarında tüketilen ve birçok kişinin damak tadına hitap etmeyen bu yemek, yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra iltihap giderici etkisiyle de biliniyor.