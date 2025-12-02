Taste Atlas bu kez şaşırttı. Kapuska, etli bamya ve türlü en az beğenilen yemek oldu

En az beğenilen Türk yemeklerinin başında ise kapuska yer aldı. Kapuskayı beyin salata, kaymaklı kayısı, kuzu kelle, macun, mıcırık aşı, hoşaf, türlü, etli bamya ve tahinli kurabiye takip etti.

Kapuskanın dünyanın en kötü yemekleri arasına girmesi, sosyal medyada da gündem oldu. Bazı X kullanıcıları kapuskanın doğru şekilde yapıldığında oldukça lezzetli olduğunu öne sürerken, bazıları ise bu görüşü desteklemedi.