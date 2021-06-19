Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık
Beşikaş'ın eski kalecisi Loris Karius, önceki gün Mykonos'ta yeni sevgilisiyle görüntülendi. Fotoğrafların ses getirmesi üzerine Alman kaleci, Sophia Thomalla ile ayrıldıklarını açıklamak zorunda kaldı.
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19.06.2021 - 11:13
Alman kaleci Loris Karius, önceki gün Yunanistan'a bağlı Mykonos adası açıklarında bir teknede esmer bir güzelle görüntülendi.
Karius'un kimliği bilinmeyen yeni sevgilisiyle oldukça samimi fotoğrafları ses getirdi.
Bu tatile kadar Loris Karius'un, Alman oyuncu Sophia Thomalla ile uzun süreli bir ilişki içerisinde olduğu biliniyordu.
Mykonos'ta çekilen bu fotoğraflar, Karius'un sevgilisi Thomalla'yı aldattığı şeklinde yorumlandı ve sosyal medyada çok konuşuldu.
Fotoğrafların basında çıkması ve çok konuşulmasının ardından Karius sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Karius "Tatilimde başka bir kadınla olduğum fotoğraflar basına sızdı. Sophia ile uzun süredir ayrı olduğumuz doğru ve şimdi de darmadağın olduğu için üzgünüm. Bunun için özür dilerim" dedi.
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