Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık

Mykonos'ta çekilen bu fotoğraflar, Karius'un sevgilisi Thomalla'yı aldattığı şeklinde yorumlandı ve sosyal medyada çok konuşuldu.

Fotoğrafların basında çıkması ve çok konuşulmasının ardından Karius sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Karius "Tatilimde başka bir kadınla olduğum fotoğraflar basına sızdı. Sophia ile uzun süredir ayrı olduğumuz doğru ve şimdi de darmadağın olduğu için üzgünüm. Bunun için özür dilerim" dedi.