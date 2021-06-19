Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık

Beşikaş'ın eski kalecisi Loris Karius, önceki gün Mykonos'ta yeni sevgilisiyle görüntülendi. Fotoğrafların ses getirmesi üzerine Alman kaleci, Sophia Thomalla ile ayrıldıklarını açıklamak zorunda kaldı.

19.06.2021 - 11:13

Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 1
Alman kaleci Loris Karius, önceki gün Yunanistan'a bağlı Mykonos adası açıklarında bir teknede esmer bir güzelle görüntülendi.

Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 2
Karius'un kimliği bilinmeyen yeni sevgilisiyle oldukça samimi fotoğrafları ses getirdi.

Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 3
Bu tatile kadar Loris Karius'un, Alman oyuncu Sophia Thomalla ile uzun süreli bir ilişki içerisinde olduğu biliniyordu.
Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 4
Mykonos'ta çekilen bu fotoğraflar, Karius'un sevgilisi Thomalla'yı aldattığı şeklinde yorumlandı ve sosyal medyada çok konuşuldu.

Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 5
Fotoğrafların basında çıkması ve çok konuşulmasının ardından Karius sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 6
Karius "Tatilimde başka bir kadınla olduğum fotoğraflar basına sızdı. Sophia ile uzun süredir ayrı olduğumuz doğru ve şimdi de darmadağın olduğu için üzgünüm. Bunun için özür dilerim" dedi.
Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 7
Loris Karius'un tatil fotoğrafları...
Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 8
Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 9
Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 10
Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 11
Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 12
Tatil fotoğrafları sızan Loris Karius: Sophia ile ayrıldık - 13

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