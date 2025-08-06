Tatil sonrası depresyonu: Rutine geri dönmekte neden zorlanıyoruz?

Tatil, çoğumuz için bir kaçış demektir: Erken kalkma zorunluluğu yoktur, yapılacaklar listesi kısalır, sorumluluklar bir süreliğine askıya alınır. Bu yüzden tatilde beden de zihin de rahatlar. Ancak geri dönüş, yani kalınan yerden rutine devam etmek; her zaman o kadar kolay olmaz. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.

Tatil sonrası depresyonu: Rutine geri dönmekte neden zorlanıyoruz? - 1

Tatilin bittiğini hatırlatan o son günüden itibaren bir ‘Keyifsizlik’, halsizlik ruh hali; işe veya okula karşı motivasyonsuzluk, huzursuzluk oldukça yaygındır. Bu duygu durumu klinik düzeyde bir depresyon ile karıştırılmamalıdır. Peki, tatil modumuzdan çıkmakta ve rutine geri dönmekte neden bu kadar zorlanıyoruz?

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Tatil sonrası depresyonu: Rutine geri dönmekte neden zorlanıyoruz? - 2

Tatil boyunca beyinde stres hormonu düzeyi düşer ve tekrardan yoğun temponun içine girdiğimizde vücudumuz eski ritmine dönmekte zorlanır. Kısa bir kaçamak bile olsa dönüşün ilk günleri genelde motivasyon düşer, odak dağılır. Sudan çıkmış bir balık gibi hissedebiliriz. Ve sabah alarmın sesini duymak bile can sıkıcı gelir. Tatil dönüşü yaşanan bu ruh hali bazen kendimizi tembel ya da yetersiz hissetmemize sebep olabilir. Oysa bu durum çok doğaldır. Çünkü insan bedeni ve zihni durağan anlardan sonra birden hızlanmaya geçerken zorlanır, bir adaptasyon zamanına ihtiyaç duyar.


Tatil sonrası depresyonu: Rutine geri dönmekte neden zorlanıyoruz? - 3

Tatil sonrası bunalımını hafifletmek için dönüşü daha yumuşak hale getirmek yardımcı olabilir. Örneğin; dönüş biletini hafta ortasına alıp, bir anda yedi günlük haftanın temposuna başlamaktansa, birkaç günü alışma süresi olarak kullanmak iyi bir fikirdir. Eve dönüldüğünde bir günü sadece dinlenmeye ayırmak, valizi hemen açmak, evi toparlamak; çevreyle birlikte bizleri de düzene sokar.


Tatil sonrası depresyonu: Rutine geri dönmekte neden zorlanıyoruz? - 4

Tatil Sonrası Geçişi Kolaylaştırmak İçin Neler Yapabilirsiniz?

Tatil dönüşü ilk günü sakin geçirip, tüm işlere aynı anda yüklenmemeye çalışmak,

Akşamları kısa yürüyüşler yapmak ya da sevdiğiniz bir aktivite zaman ayırmak,

Eve döner dönmez iş listesine gömülmek yerine valizi açıp düzen kurmak,

İşe adapte olmak için sabah rutini oluşturmak: Kahve, kısa meditasyon ya da hafif müzik.

Uyku ve beslenme düzeni oluşturmak,

Bir sonraki tatil planını hayal ederek motivasyon kazanmak, bu süreçte küçük aralar vermeyi de unutmamak.


Tatil sonrası depresyonu: Rutine geri dönmekte neden zorlanıyoruz? - 5

Tatil bitse de dinlenmenin tamamı bir valizde kalmak zorunda değil.

Tatil sonrası depresyonu: Rutine geri dönmekte neden zorlanıyoruz? - 6

Akşamları telefonsuz bir saat, sevdiğiniz bir hobiyi geri kazanmak, işten sonra kendinize ufak bir ödül koymak  sevdiğiniz bir tatlıyı yemek, bir arkadaşınızla kahve içmek tatilden rutine geçişi daha keyifli kılarak zihnin yeniden mola vermesine yardımcı olabilir.

Düzenli küçük molalar; bir sonraki tatili dört gözle beklemek ve yorgun hissetmek yerine her günü biraz daha keyifli bir hale, mini bir tatil hissiyatına getirir.

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