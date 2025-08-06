Tatil sonrası depresyonu: Rutine geri dönmekte neden zorlanıyoruz?
Tatil, çoğumuz için bir kaçış demektir: Erken kalkma zorunluluğu yoktur, yapılacaklar listesi kısalır, sorumluluklar bir süreliğine askıya alınır. Bu yüzden tatilde beden de zihin de rahatlar. Ancak geri dönüş, yani kalınan yerden rutine devam etmek; her zaman o kadar kolay olmaz. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Tatilin bittiğini hatırlatan o son günüden itibaren bir ‘Keyifsizlik’, halsizlik ruh hali; işe veya okula karşı motivasyonsuzluk, huzursuzluk oldukça yaygındır. Bu duygu durumu klinik düzeyde bir depresyon ile karıştırılmamalıdır. Peki, tatil modumuzdan çıkmakta ve rutine geri dönmekte neden bu kadar zorlanıyoruz?