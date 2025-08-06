Tatil sonrası depresyonu: Rutine geri dönmekte neden zorlanıyoruz?

Tatil boyunca beyinde stres hormonu düzeyi düşer ve tekrardan yoğun temponun içine girdiğimizde vücudumuz eski ritmine dönmekte zorlanır. Kısa bir kaçamak bile olsa dönüşün ilk günleri genelde motivasyon düşer, odak dağılır. Sudan çıkmış bir balık gibi hissedebiliriz. Ve sabah alarmın sesini duymak bile can sıkıcı gelir. Tatil dönüşü yaşanan bu ruh hali bazen kendimizi tembel ya da yetersiz hissetmemize sebep olabilir. Oysa bu durum çok doğaldır. Çünkü insan bedeni ve zihni durağan anlardan sonra birden hızlanmaya geçerken zorlanır, bir adaptasyon zamanına ihtiyaç duyar.





