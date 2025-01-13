Tavuk ve yumurtadan kuş gribi bulaşır mı?
Kuş gribi, kuşlarda görülen ve influenza A virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. İnsanlara da bulaşabilen bu virüs, özellikle kuşlar arasında hızla yayılabilir ve ölümcül olabilir. Geçtiğimiz günlerde kuş gribinden ilk insan ölümünün gerçekleşmesi, virüsün besinler yoluyla yayılımı konusunda soru işaretleri oluşturdu.
ABD, bu hafta kuş gribinden ilk insan ölümünü duyurdu ve son derece bulaşıcı olan virüsün, 50 eyalete yayıldığı tespit edildi. Şu ana kadar 130 milyonun üzerinde kuş ve yaklaşık 1.000 süt inek sürüsü bu hastalıktan etkilendi. Bu durum; kümes hayvanları, süt ürünleri ve yumurta tüketiminin güvenliği konusundaki endişelerin artmasına yol açtı.