Tavuk ve yumurtadan kuş gribi bulaşır mı?

Tip A H5N1 virüsü, ilk kez 1959’da İskoçya’da tavuklar arasında görüldü. Mevcut ABD salgını ise 2022’de başladı ve 2024 Mart’ında ilk süt ineklerinde enfeksiyon vakaları bildirildi. Virüs, genellikle evcil kümes hayvanlarını ve yabani kuşları hedef alıyor. Enfekte bir kuş; tükürük, mukus ve dışkı yoluyla virüsü diğer kuşlara bulaştırabilir. Bunun dışında köpekler, kediler, tilkiler ve leoparlar gibi hayvanlar da enfekte kuşların kalıntılarıyla ya da çiğ süt içerek kuş gribine yakalanabilirler.