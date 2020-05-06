Tayland Kralı cariyelerini ordu mensubu yaptı

Corona virüs günlerinde otel kiralayarak 20 cariyelik haremi ile birlikte karantinaya girerek tepki çeken tartışmalı lider Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un cariyelerini ordu mensubu yaptığı öne sürüldü.

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06.05.2020 - 07:36

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un, birlikte karantinaya girdiği 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı iddia edildi.







Alman medyasında yer alan haberlere göre; Vajiralongkorn’un cariyelerine rütbe de verdiği belirtildi. Kralın bu hamlesinin ülkede büyü tepkilere neden olduğu aktarıldı.







Kralın 30 milyar dolarlık kişisel servete sahip olduğu ve zamanının çoğunu geçirdiği Almanya'da 12 milyon dolar değer biçilen bir evi bulunuyor.







Tayland'ın tartışmalara yol açan kralı, Bavyera Alpleri'nde yer alan tatil kasabası Garmisch-Partenkirchen'deki lüks bir otelde kendini tecrite aldı.







Kral Maha Vajiralongkorn, daha önce ise eşinin de katıldığı resmi törenle cariyelerinden birini baş metres ilan etmişti.

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