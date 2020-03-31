Tayland Kralı haremiyle lüks otele kapandı

Alman gazetesi Bild, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un, lüks bir otel kiralayarak kendisi ve 20 cariyelik haremi ile birlikte corona virüs karantinasında olduğunu ortaya çıkardı.

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31.03.2020 - 08:33

Egzantrik hayatıyla tanınan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'da lüks bir otelin tamamını kapatıp 20 kadından oluşan bir harem ve hizmetçileriyle karantinaya girdi.





Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'e göre, 67 yaşındaki Maha Vajiralongkorn, Alp Dağları'ndaki Garmisch-Partenkirchen beldesinde bulunan dört yıldızlı Grand Hotel Sonnenbichl'i kapattı.





Resmi unvanıyla Kral X. Rama'ya otelde kalması için özel izin çıkarıldığı, ancak 119 kraliyet üyesinin coronü virüs riski taşıması nedeniyle Tayland'a geri gönderildiği ifade ediliyor.





30 milyar dolarlık kişisel servete sahip Tayland Kralı'nın zamanının çoğunu geçirdiği Almanya'da 12 milyon dolar değer biçilen bir evi bulunuyor. Üç kez evlenen ve dördüncü evliliğini süren Maha Vajiralongkorn, eşinin katıldığı resmi törenle baş metres ilan etmesi gibi icraatlarıyla tanınıyor.





Corona virüsü krizi nedeniyle bölgedeki misafirhane ve otellere kapatma emri verilmiş olsa da, yerel bölge yönetimi adına konuşan bir sözcü Grand Hotel Sonnenbichl'in bir istisna olduğunu çünkü "misafirlerin değişim göstermeyen tek ve homojen bir grup insandan" oluştuğunu söyledi.





Vajiralongkorn'un lüks bir mevkide kendini tecrit etmesinin haberlere yansımasını öfkeyle karşılayan on binlerce Taylandlı, ülkenin kralı koruyan yasalarını çiğnemeyi göze alarak internet üzerinden eleştirilerde bulundu.