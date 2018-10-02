Tayland'da bir reklam ajansının sevimli çalışanları
Reuters
Tayland’da bir reklam ajansında çalışma saatlerinin düzensiz olması nedeniyle çalışanlar evcil hayvanlarını işe götürüyor.
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dijital reklam ajansında masalar arasında dolaşan tek canlılar insanlar değil.
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Reklam ajansında çalışanlar, çalışma saatlerinin düzensiz olması nedeniyle evcil hayvanlarını da yanlarında götürüyor.
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Reklam ajansında dolaşan köpekler, kağıt yığını üstünde uyumak, çöp kutusuna sıçramak gibi şeyler yapıyor.
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Çalışanlar, ajansta dolaşan köpeklerin stresli olduklarında kendilerini yenilemelerini sağladığını söylüyor.
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Ajansta çalışan 29 yaşındaki Thimpaporn Phopipat, "Böyle bir ofiste çalıştığım için işe daha fazla gelmek istiyorum" diyor.