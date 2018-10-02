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Tayland'da bir reklam ajansının sevimli çalışanları

Reuters

Tayland’da bir reklam ajansında çalışma saatlerinin düzensiz olması nedeniyle çalışanlar evcil hayvanlarını işe götürüyor.

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    Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dijital reklam ajansında masalar arasında dolaşan tek canlılar insanlar değil.

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    Reklam ajansında çalışanlar, çalışma saatlerinin düzensiz olması nedeniyle evcil hayvanlarını da yanlarında götürüyor.

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    Reklam ajansında dolaşan köpekler, kağıt yığını üstünde uyumak, çöp kutusuna sıçramak gibi şeyler yapıyor.

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    Çalışanlar, ajansta dolaşan köpeklerin stresli olduklarında kendilerini yenilemelerini sağladığını söylüyor. 

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    Ajansta çalışan 29 yaşındaki Thimpaporn Phopipat, "Böyle bir ofiste çalıştığım için işe daha fazla gelmek istiyorum" diyor.

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