Taylor Swift'ten hayranına 23 bin pound destek

Pandemi döneminde bağışlarıyla adından söz ettiren Taylor Swift, hayranlarına yaptığı sürpriz ve maddi desteklere bir yenisi daha ekledi.

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22.08.2020 - 14:19

Pandemi döneminde corona virüsü ile mücadele için 5 milyon dolar bağışlayan, ekonomik darboğazdan etkilenen hayranlarına 3'er bin dolar yardımda bulunan ve Nashville’de salgın nedeniyle kepenklerini indirmek zorunda kalabilecek bir plak dükkânına finansal destekte bulunan Taylor Swift, yardımlarına bir yenisi daha ekledi.

Hayranlarına yaptığı sürpriz ve maddi desteklerle tanınan Swift, üniversite masrafları için GoFundMe isimli bağış sayfasından çağrıda bulunan 18 yaşındaki Vitoria Mario'ya 23 bin pound (yaklaşık 220 bin TL) gönderdi.

Swift hayranına gönderdiği nota: “Vitoria, internette gezerken hikayene denk geldim ve çok etkilendim. Hayallerini gerçekleştirmen için sana bir armağan vermek istedim. Bol şans!” yazdı. İşte Taylor Swift'in hayranlarına yaptığı sürprizlerden bazıları...

-Corona virüs hastalarına yardım için çalışan bir hemşireye doğum günü hediyesi gönderdi -Annesi komada olan hayranına 15 bin 500 dolar destek verdi. -Krafik kazası geçiren hayranına çiçek ve el yazısıyla mektup gönderdi.

-Las Vegas’ta 59 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan polis memuruna çiçek gönderdi. -Louisiana sel felaketinin ardından hasar gören beş okul için 50 bin dolar bağışta bulundu.

-Kansere yakalanan dansçısının yeğeni için 50 bin dolar bağışladı. -800 dolar hesap ödediği restoranda garsonlara 500 dolar bahşiş bıraktı.