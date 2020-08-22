Taylor Swift'ten hayranına 23 bin pound destek

22.08.2020 - 14:19
-Corona virüs hastalarına yardım için çalışan bir hemşireye doğum günü hediyesi gönderdi
-Annesi komada olan hayranına 15 bin 500 dolar destek verdi.
-Krafik kazası geçiren hayranına çiçek ve el yazısıyla mektup gönderdi.
-Las Vegas’ta 59 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan polis memuruna çiçek gönderdi.
-Louisiana sel felaketinin ardından hasar gören beş okul için 50 bin dolar bağışta bulundu.
-Kansere yakalanan dansçısının yeğeni için 50 bin dolar bağışladı.
-800 dolar hesap ödediği restoranda garsonlara 500 dolar bahşiş bıraktı.