Taylor Swift bu sefer bir hemşireye sürpriz yaptı

People'ın haberine göre Swift mektuba, "Sana birkaç hediye yollamak ve senin için ne kadar minettar olduğumu göstermek istedim. İnsanlara yardım etmek için hayatını riske attığın ve insanların bunu ciddiye almaları mesajını yüksek sesle duyurduğun için sana ne kadar teşekkür etsem az. Ayrıca, konserimden bir fotoğrafını gördüm! Geldiğin için teşekkürler! Bir dahaki sefere sana sarılmak ve şahsen teşekkür etmek isterim. Sevgi ve hayranlıkla, Taylor" yazdı.