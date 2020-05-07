Taylor Swift bu sefer bir hemşireye sürpriz yaptı

Müzik dünyasının popüler ismi Taylor Swift, corona virüs hastalarına yardım için çalışan bir hemşireye doğum günü sürprizi yaptı.

07.05.2020 - 07:46

Daha önce bir hayranının düğününe katılan, hasta olan küçük bir kızı ziyaret eden, zor durumdaki bir sevenine ev satın alan Taylor Swift, bu seferki sürprizini New York'ta corona virüse karşı çalışan Utah'lı hemşire Whitney Hilton için hazırladı.

ABD'de corona virüs vakalarının en yoğun yaşandığı Utah'daki McKay-Dee Hastanesi'nde çalışan hemşire Whitney Hilton, 30 yaş gününü kutlamak için eve gittiğinide Swift'den sürpriz bir hediyeyle karşılaştı.

30 yaşındaki şarkıcı,  Hilton'a Lover lisanslı giysi paketi ve yaptığı her şey için ona teşekkür eden el yazısı bir not gönderdi.

Hilton, hediyelerini Twitter hesabında paylaştı ve şu notu düştü: 

"Taylor'a herkesin önünde teşekkür etmek istedim. Bana 30. yaş günüm ve hastanede yaptıklarım için bir sürü giysi ve Taylor tarafından yazılmış kişisel bir mektup yolladılar. Bu kelimenin tam anlamıyla hayatımın en güzel günüydü."

People'ın haberine göre Swift mektuba, "Sana birkaç hediye yollamak ve senin için ne kadar minettar olduğumu göstermek istedim. İnsanlara yardım etmek için hayatını riske attığın ve insanların bunu ciddiye almaları mesajını yüksek sesle duyurduğun için sana ne kadar teşekkür etsem az. Ayrıca, konserimden bir fotoğrafını gördüm! Geldiğin için teşekkürler! Bir dahaki sefere sana sarılmak ve şahsen teşekkür etmek isterim. Sevgi ve hayranlıkla, Taylor" yazdı.

Hemşire Whitney Hilton

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER