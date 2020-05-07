Taylor Swift bu sefer bir hemşireye sürpriz yaptı

07.05.2020 - 07:46
ABD'de corona virüs vakalarının en yoğun yaşandığı Utah'daki McKay-Dee Hastanesi'nde çalışan hemşire Whitney Hilton, 30 yaş gününü kutlamak için eve gittiğinide Swift'den sürpriz bir hediyeyle karşılaştı.
30 yaşındaki şarkıcı, Hilton'a Lover lisanslı giysi paketi ve yaptığı her şey için ona teşekkür eden el yazısı bir not gönderdi.
Hilton, hediyelerini Twitter hesabında paylaştı ve şu notu düştü:
People'ın haberine göre Swift mektuba, "Sana birkaç hediye yollamak ve senin için ne kadar minettar olduğumu göstermek istedim. İnsanlara yardım etmek için hayatını riske attığın ve insanların bunu ciddiye almaları mesajını yüksek sesle duyurduğun için sana ne kadar teşekkür etsem az. Ayrıca, konserimden bir fotoğrafını gördüm! Geldiğin için teşekkürler! Bir dahaki sefere sana sarılmak ve şahsen teşekkür etmek isterim. Sevgi ve hayranlıkla, Taylor" yazdı.