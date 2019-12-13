Taylor Swift hakkında 30. yaşına özel 30 bilgi

2008 Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı kategorisinde aday gösterilen Swift, ikinci albümü olan Fearless'ı 2008'de çıkardı. Albümdeki Love Story ve You Belong with Me adlı parçalar listelerde üst sıralarda yer aldı. Fearless 2009'un en çok satan albümü oldu. 2010'da, Fearless ile içlerinde Yılın Albümü'nün de bulunduğu 4 Grammy Ödülü'nü kazandı. Swift bu ödülü kazanan en genç sanatçı oldu.