Taylor Swift hakkında 30. yaşına özel 30 bilgi

Altıncı albümü Reputation (2017) ve albümün ilk single çalışması Look What You Made Me Do, ABD ve Birleşik Krallık'ta listelerde bir numara oldu. Swift son albümüyle birlikte dört albümü de yayımlandığı ilk hafta ABD'de bir milyon kopya satan ilk şarkıcı oldu.