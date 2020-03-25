Taylor Swift ile Kanye West'in ses kaydı sızdırıldı



Kavgaları yıllar öncesine dayanan müzik dünyasının iki ünlü ismi Taylor Swift ve Kanye West'in, 2016 yılında kaydedilmiş bir telefon görüşmesinin montajsız hali basına sızdırıldı. Swift, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haklı olduğum ortaya çıktı" derken Kanye West'in eşi Kim Kardashian, Swift'e karşı Twitter hesabından tepki vererek eşini savundu.

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25.03.2020 - 16:16

Kanye West, MTV Müzik Ödülleri’nde Taylor Swift’in ödül konuşmasını yarıda keserek, "Beyonce’nin Single Ladies şarkısının klibi ödülü daha çok hak ediyor" ifadelerini kullandı.







West'in Swift'in konuşmasını kestikten sonra ikili arasında o günün ardından adeta savaş başladı.







Daha sonra Kanye West, Swift’i eleştirdiği Famous adlı şarkısını kaydetmeden önce telefonda şarkının içinde geçen aşağılayıcı sözleri gizleyerek ünlü şarkıcıdan izin istedi.







Taylor Swift ise bu konuşmanın ardından, West’in okuduğu sözlere izin vererek, “Bunları bir iltifat olarak alıyorum” dedi.







Famous yayınlandığında ise sözlerin Swift'i hedef aldığı ve küfürlü ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı.







Devam eden günlerde Swift, yaptığı bir açıklamada o telefon konuşmasını inkar etmedi ve West’in şarkısında geçen “Fahişe” kelimesini sakladığını savundu.







Ardından West ailesi ve hayranları Swift’e karşı resmen onu bitirme projesi başlattı.







Son gelilmede ise zamanında olay yaratan telefon görüşmesinin montajsız hali geçtiğimiz günlerde sızdırıldı.







Kayıtlarda Swift’in en başından beri doğruyu söylediği ve West'in hiçbir şekilde Swift’in şarkıyla ilgili iznini almadığı ayrıca içinde geçen aşağılayıcı cümleleri ona söylemediği ortaya çıktı.







Swift, sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir açıklamada, “Sızdırılan video hakkında nasıl hissettiğim sorularına yanıt vermek yerine, başından beri doğru söylediğim kanıtlandı. Hani illegal şekilde çekilen ve birinin videoyu kesip manipüle ederek 4 yıldır bana, aileme ve hayranlarıma cehennemi yaşatan o video…” dedi.







Bunun üzerine Kim Kardashian, Twitter hesabından ünlü şarkıcıya yüklendi. Kardashian, “Birkaç gün öncesine kadar bu konu hakkında yorum yapma ihtiyacı hissetmiyordum ama Taylor eski bir konuyu tekrar alevlendirdi. Şimdi konuşmaya utanıyorum ama cevap verme ihtiyacı da duyuyorum çünkü o yalan söylüyor” diyerek kocasını savundu.







Kardashian, Kanye West’in hiçbir zaman izin almadığının yalan olduğunu söylerek, “Onlar bu konuyu açıkça konuşmuştu ve ben bunu size göstereceğim. Kimse Kanye’nin “Fahişe” lafını izinsiz kullandığını iddia edemez. Herkes daha ciddi şeylerle uğraşırken Taylor bu şekilde gündem yaratıyor” dedi.