Taylor Swift ile Katy Perry arasında buzlar eriyor (Playlist'e ekledi)
Amerikalı müzisyenler Taylor Swift ile Katy Perry arasındaki buzlar eriyor. Katy Perry’nin geçen yıl yolladığı özer mektubu sonrası bir adım Taylor Swift'ten geldi.
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1Müziğiyle olduğu kadar Katy Perry ile olan polemikleriyle de gündeme gelen Taylor Swift, rakibinin şarkısını kendi playlist'ine (Çalma listesi) ekledi.
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2Swift, Perry'nin iki yıl aranın ardından piyasaya sürdüğü yeni Şarkısı Never Really Over'ı, ME adını verdiği listesine ekledi.
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3Swift, Apple Music platformunda şu notu düştü: Yaşadığımız her şey, hikayemizin parçasıdır. Bu şarkılar da şu an benim hikayelerim... Playlist'imdeki tüm eserleri seviyorum. Yapanları da tebrik ediyorum.
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MET Gala 2019 kırmızı halısında avize kostümüyle dikkatleri üzerine çeken Perry'nin yeni eserine benzer bir not düşmüş olması dikkat çekti: "Tüm aşklarımız birer parçamız olur. Bu nedenle hiçbiri gerçekten sora ermez. Işığı da karalığı da kabul ettiğinizde, karanlığın aydınlattığını anlayabilirsiniz"
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Taylor Swift, 6 yıldır kavgalı olduğu meslektaşı Katy Perry’nin gönderdiği özür mektubunu geçen yıl sosyal medya hesabından paylaştı. Katy Perry’nin beyaz bir kağıt üzerine el yazıyla yazdığı özür mektubu net olarak okunmasa da ; “Hey, eski dostum, aramızdaki yanlış anlaşılmaları ve birbirimiz hakkındaki kötü düşüncelerimizi düzeltmek istiyorum... Çok üzgünüm” ifadeleri dikkat çekti.