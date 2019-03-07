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Taylor Swift Instagram yorumlarını kapattı

ntv.com.tr

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Instagram paylaşımlarını neden takipçi yorumlarına kapattığını açıkladı.

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    Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Instagram’ındaki paylaşımlarını takipçi yorumlarına kapattı.

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    Bu yılın sonunda 30 yaşına girecek olan ünlü şarkıcı, 30 yaşla ilgili Amerikan Elle dergisine bir makale yazdı.

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    Yazısında, Instagram yorumlarını kapatmasına da açıklık getiren Swift, sosyal medya kullanma biçimini değiştirdiğini söyleyerek, “Bazı gürültüleri engellemeyi öğrendim” dedi.

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    “Evet, paylaşımlarımdaki yorumları kapattım” diyen Swift, “Bu şekilde arkadaşlarıma ve hayranlarıma hayatımdaki güncellemeleri gösteriyorum, ancak bana bakan biri tarafından onaylanmama gerek kalmaması için beynimi eğitiyorum” ifadesini kullandı.

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    Swift ayrıca, “Aynı zamanda sabah saat dokuzda kahvemi içerken ‘gitmem gereken bir delikte ölmemi’ söyleme ihtiyacı duyan herkesi de engelliyorum” dedi.

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    Ünlü şarkıcı, “Bence kendinize olan saygınızın sağlıklı kalması için daha az internet övgüsüne ihtiyaç var” yorumunu yaptı.

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