Taylor Swift Instagram yorumlarını kapattı
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Instagram paylaşımlarını neden takipçi yorumlarına kapattığını açıkladı.
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Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Instagram’ındaki paylaşımlarını takipçi yorumlarına kapattı.
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Bu yılın sonunda 30 yaşına girecek olan ünlü şarkıcı, 30 yaşla ilgili Amerikan Elle dergisine bir makale yazdı.
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Yazısında, Instagram yorumlarını kapatmasına da açıklık getiren Swift, sosyal medya kullanma biçimini değiştirdiğini söyleyerek, “Bazı gürültüleri engellemeyi öğrendim” dedi.
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“Evet, paylaşımlarımdaki yorumları kapattım” diyen Swift, “Bu şekilde arkadaşlarıma ve hayranlarıma hayatımdaki güncellemeleri gösteriyorum, ancak bana bakan biri tarafından onaylanmama gerek kalmaması için beynimi eğitiyorum” ifadesini kullandı.
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Swift ayrıca, “Aynı zamanda sabah saat dokuzda kahvemi içerken ‘gitmem gereken bir delikte ölmemi’ söyleme ihtiyacı duyan herkesi de engelliyorum” dedi.
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Ünlü şarkıcı, “Bence kendinize olan saygınızın sağlıklı kalması için daha az internet övgüsüne ihtiyaç var” yorumunu yaptı.