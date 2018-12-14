Taylor Swift konserine gelenleri gizli kameralarla fotoğraflattı

1 Ünlü şarkıcı Taylor Swift, takıntılı hayranlarını tespit etmek için akla gelmeyecek bir yönteme başvurdu. Swift ve ekibinin, mayıs ayında verdiği konsere gelen izleyicileri stadyum içerisine kurulan ayaklı ekranlara yerleştirilen gizli kameralarla fotoğraflarını çekerek, kendisini sosyal medyadan taciz eden hayranlarıyla karşılaştırdığı ortaya çıktı.

2 Rolling Stone dergisinde yer alan habere göre, ABD'nin California eyaletindeki Rose Bowl stadyumunda 18 Mayıs'ta gerçekleşen konserde, stadyum içerisine kurulan ekranlarda Taylor Swift'in prova görüntülerinin yayınlandığı sırada ekrana bakan hayranların fotoğraflarının çekildiği belirtildi.

3 Oak View Group yöneticisi Mike Dowing'e göre, konsere katılanların haberi olmadan çekilen fotoğrafları Nashville'de bulunan bir komuta merkezine aktarılarak, Swift'in takıntılı takipçilerinden oluşturulan bir veri tabanı ile karşılaştırıldı.

4 Swift ve ekibinin böyle bir uygulamaya gitmesinin arkasında şarkıcının New York'taki evine zorla girilmesinin yattığı görüşü hakim.Roger Alvarado isimli kişinin, Nisan ayında Swift'in evde olmadığı sırada sanatçının New York'un Soho semtinde bulunan evine, merdivenden tırmanarak ve camı kırarak zorla girdiği belirtilmişti.

5 Alvarado'nun, bir tanığın polisi araması ve sonrasında gözaltına alınmasına kadar geçen süre zarfında evde duş aldığı ve bir süre yatakta kestirdiği aktarılmıştı.Alvarado'nun hırsızlığa teşebbüs suçundan dolayı 6 aylık bir hapis cezası almış ve hakkında 5 yıllık bir süreyi kapsayan uzaklaştırma kararı verilmişti.



