Taylor Swift sahneden ABD Senatosu’na seslendi

Yeni single'ı Me! ile YouTube'da 24 saatte 65.2 milyon izlenme sayısına ulaşarak rekor kıran Taylor Swift son konserinde ABD Senatosu’na seslendi.
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Bu yıl Time’ın En Etkili 100 İsim listesinde yer alan Taylor Swift, California Eyaleti’nde düzenlenen Wango Tango Müzik Festivali kapsamında konser verdi.
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Gökkuşağı renklerinden oluşan şort ve hırkasını sarı bir tişörtle tamamlayarak sahneye çıkan ABD’li şarkıcı, sosyal mesaj vermekten de geri kalmadı.
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Grammy ödüllü 29 yaşındaki şarkıcı, bu ayın LGBT-I bireylerle ilgili toplum farkındalığı oluşması için kutlanan Pride Ayı olduğunu hatırlatarak, sahnede ABD Senatosu’na seslendi.
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Swift, Senato’dan, farklı cinsel tercihlerdeki bireyler için eşit haklar öngören ve kongreye sunulan Equality Act (Eşitlik Yasası) için destek istedi.
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Yeni single'ı Me ile YouTube'da 24 saatte 65.2 milyon izlenme sayısına ulaşarak tarihe geçen Swift son olarak “Bir gün anne olayı düşünüyor musunuz?” sorusunu cinsiyetçi bulduğunu belirterek, “Bu soruyu erkeklere sorabileceğinizi sanmıyorum. Dolayısıyla cevaplamayacağım” demesiyle gündeme gelmişti.