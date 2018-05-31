Taylor Swift, sosyal medyada cinsiyetçi paylaşımlar yapan dansçısını kovdu
ntv.com.tr
ABD’li şarkıcı Taylor Swift, konserlerinde arkasında dans eden ve uzun zamandır yakın arkadaşı olduğu belirtilen Toshi’yi sosyal medyada yaptığı cinsiyetçi paylaşımları nedeniyle kovdu.
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Grammy ödüllü müzisyen Taylor Swift’in, 2014 yılından beri yakın arkadaşı ve dansçısı olan Toshi’yi kadınlara yönelik ayrımcı ve cinsiyetçi sosyal medya paylaşımlarından dolayı kovduğu belirtildi.
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228 yaşındaki ünlü yıldızın hayranlarının Toshi’nin Instagram aracılığıyla kadınlara yönelik saldırgan ve hakaret içeren paylaşımları nedeniyle şikayetçi olması üzerine Swift’in böyle bir karar aldığı açıklandı.
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Konuyla ilgili konuşan bir kaynak, Swift’in durumu öğrendiğinde çok öfkelendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek, “Taylor, bu davranışların kabul edilemez olduğunu düşünerek Toshi’nin hayranlarına kötü bir örnek olabileceğinden endişelendi” dedi.
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Los Angeles’ta yaşanan dansçının en tepki alan gönderilerinden birinde, Avustralya Milli Kadın Futbol Takımı’nın FIFTEENS isimli bir erkek futbol takıma 7-0 yenidiği bir fotoğrafı paylaşarak, ”Mutfağa geri dönün” yazdığı görülüyor.
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Dansçı, gelen tepkilerin ardından yaklaşık 77 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının paylaşımlarını gizledi.
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