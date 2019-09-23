Taylor Swift tepkilerin ardından konserini iptal etti

Taylor Swift hayvan hakları açısından gösterilen tepkilerin ardından hipodrom konserini iptal etme kararı aldı.
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Hayvan istismarını desteklemekle suçlanan Taylor Swift, Melbourne Cup at yarışında sahne almaktan vazgeçti.
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Swift, programındaki değişiklikten kaynaklı sorunları gerekçe göstererek Avustralya'daki programını iptal etti.
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Konseri düzenleyen Mushroom Events yaptığı açıklamada, “Swift'in Asya'daki tanıtım programındaki değişiklikler nedeniyle" etkinlikte sahne almasının "Lojistik olarak imkansız olduğunu” bildirdi.
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Swift'i daha önce yarışı boykot etmeye çağıran Yarış Atlarını Koruma Koalisyonu, şarkıcının konserini iptal etme nedeninin düzenlediği kampanya olduğunu düşünüyor.
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Kampanyanın sözcüsü Kristin Leigh, “Taylor Swift'in sahne almasını iptal etmesi için yapılan baskı önemliydi” ifadelerini kullandı.
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Leigh sözlerine şöyle devam etti: "Bize göre Swift bu çağrılara kulak vermiş gibi görünüyor" diye konuştu.