Taylor Swift'e 30. yaş partisi

Taylor Swift, "Bir kadının görebileceği en iddialı tatil partisiydi" diyerek tarif ettiği 30. doğum günü kutlamasının fotoğraflarını paylaştı.
New York'taki Oscar Wilde restoranındaki kutlamaya katılan konuklar arasında şarkıcı Halsey, Camila Cabello, oyuncu Ryan Reynolds ve Blake Lively, Queer Eye dizisinin yıldızları Antoni Porowski ve Jonathan Van Ness'in yanı sıra süpermodel Gigi Hadid yer aldı.
Noel temalı fotoğraf kabinin yanında ünlü arkadaşlarıylikte poz veren Sa birlwift, fotoğrafın açıklamasına şunları yazdı: "30. yaş günümü Jingle Ball konserinde yaptıklarıyla hayatımın mutluluğunu yaşatan hayranlarımla, ardından bir kadının görebileceği en iddialı tatil partisini vererek geçirdim."
"Ben sadece... hepinize sahip olduğum için cidden çok şanslı hissediyorum ve sonsuza kadar size teşekkür etmenin bir yolunu bulmaya çalışacağım."
Gecenin ilerleyen saatlerinde Swift, üzerinde şekerden yapılmış gül katmanları ve çok sevdiği kedileri Olivia, Meredith ve Benjamin'in gerçeğe çok benzeyen süslemelerini barındıran pastayı üfledi. Swift bu tatlı sürprizle birlikte poz verdiği yakın çekim fotoğrafı paylaşırken şöyle yazdı: "Gerçekten çocuklar bu benim pastamdı."