Taylor Swift'e 30. yaş partisi

Gecenin ilerleyen saatlerinde Swift, üzerinde şekerden yapılmış gül katmanları ve çok sevdiği kedileri Olivia, Meredith ve Benjamin'in gerçeğe çok benzeyen süslemelerini barındıran pastayı üfledi. Swift bu tatlı sürprizle birlikte poz verdiği yakın çekim fotoğrafı paylaşırken şöyle yazdı: "Gerçekten çocuklar bu benim pastamdı."