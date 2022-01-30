Taylor Swift'in evine saldırı

Taylor Swift’in takıntılı hayranlarıyla başı dertten kurtulmuyor. Şimdi de bir kişi 32 yaşındaki şarkıcının evine saldırdı.

Haberler 30.01.2022 - 17:33

Taylor Swift'in evine saldırı - 1

ABD’li country müzik şarkıcısı Taylor Swift’in (32) New York’un Manhattan muhitindeki evine araçlı saldırı düzenlendi.

Taylor Swift'in evine saldırı - 2

Şarkıcının hayranı olduğunu öne süren Morgan Mank (31) aracıyla bina duvarına çarptı.

Taylor Swift'in evine saldırı - 3

Mank daha sonra duvardaki zil otomatını yerinden sökmeye çalıştı.

Taylor Swift'in evine saldırı - 4

Saldırgan gelen polislere de “Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım” dedi.


Taylor Swift'in evine saldırı - 5

Gözaltına alınan Mank, daha sonra serbest bırakıldı.

Taylor Swift'in evine saldırı - 6

Taylor Swift’in evine geçtiğimiz yıl giren takıntılı hayranı Mohammed Jaffard hırsızlıkla suçlanarak hapse atıldı.

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