Taylor Swift'in evine saldırı

Haberler 30.01.2022 - 17:33
ABD’li country müzik şarkıcısı Taylor Swift’in (32) New York’un Manhattan muhitindeki evine araçlı saldırı düzenlendi.
Şarkıcının hayranı olduğunu öne süren Morgan Mank (31) aracıyla bina duvarına çarptı.
Mank daha sonra duvardaki zil otomatını yerinden sökmeye çalıştı.
Saldırgan gelen polislere de “Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım” dedi.
Gözaltına alınan Mank, daha sonra serbest bırakıldı.
Taylor Swift’in evine geçtiğimiz yıl giren takıntılı hayranı Mohammed Jaffard hırsızlıkla suçlanarak hapse atıldı.