Taylor Swift'in partisi Avustralya'da Omicron krizi başlattı

Cuma günü Avustralya'da 3 bin 820 vaka rapor edildi. Ülkenin en kalabalık eyaletleri Yeni Güney Galler ve Victoria'da toplu vaka sayısı bir gün önce yaklaşık 3 bin 400 olan bir önceki yüksek seviyeyi aşarak rekor kırdı. Yetkililer Ocak ayı sonuna kadar eyalette günlük vakaların 25 bine ulaşabileceği konusunda uyardı.