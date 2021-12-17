Taylor Swift'in partisi Avustralya'da Omicron krizi başlattı

Konserler ve partiler, Avustralya'nın corona virüs vakalarını rekor seviyelere taşıdı. Taylor Swift'in Sydney'deki albüm partisine katılan yüzlerce kişinin virüsü yaymada önemli rol oynadığını konuşuluyor. (Fotoğraflar: Arşiv)

Haberler 17.12.2021 - 16:56

Taylor Swift'in partisi Avustralya'da Omicron krizi başlattı - 1

Sosyal mesafe kurallarının gevşetildiği Avustralya'da gece hayatı canlanırken pandemi de hız kazandı. Avustralyalı yetkililer, geçen hafta Sydney'de ünlü sanatçı Taylor Swift'in albüm partisine katılan yüzlerce kişinin virüsü yaymada önemli rol oynadığını söyledi.

Taylor Swift'in partisi Avustralya'da Omicron krizi başlattı - 2

Taylor Swift partisine katılan kişiler arasında bazı potansiyel Omicron vakaları da dahil olmak üzere en az 97 vaka tespit edildi. Mekana giren 600'den fazla kişinin test yapması ve kendilerini tecrit etmesi gerekiyor.

Taylor Swift'in partisi Avustralya'da Omicron krizi başlattı - 3

Vakalardaki artışa rağmen, Başbakan Scott Morrison Avustralya'nın pandeminin farklı bir aşamasına girdiğini ve virüsün yayılmasını kontrol altına almak için sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden düşünmediklerini söyledi.

Taylor Swift'in partisi Avustralya'da Omicron krizi başlattı - 4

"Vaka sayıları artık bir ölçüt değil' diyen Morrison, ilk verilerin Omicron varyantının diğer varyantlardan daha az etkin olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Taylor Swift'in partisi Avustralya'da Omicron krizi başlattı - 5

Cuma günü Avustralya'da 3 bin 820 vaka rapor edildi. Ülkenin en kalabalık eyaletleri Yeni Güney Galler ve Victoria'da toplu vaka sayısı bir gün önce yaklaşık 3 bin 400 olan bir önceki yüksek seviyeyi aşarak rekor kırdı. Yetkililer Ocak ayı sonuna kadar eyalette günlük vakaların 25 bine ulaşabileceği konusunda uyardı.

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