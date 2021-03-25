Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış

Cömertliğiyle bilinen dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift , yine bir bağışıyla gündemde. 31 yaşındaki yıldız, eşini Covid-19 hastalığı nedeniyle kaybeden beş çocuk annesi bir kadına 50 bin dolar bağışladı.

48 yaşındaki Theodis Ray Quarles’in ölümü üzerine yardım kuruluşu GoFundMe, beş çocuk annesi Vickie Quarles için hedefin 50 bin dolar olduğunu belirten bir yardım çağrısı yaptı. Çağrıya kayıtsız kalmayan Swift, 63 yaşındaki annesi Andrea ile birlikte bağışta bulundu.

Bu, Swift’in ilk bağışı değil. Ünlü şarkıcı, salgın döneminde ekonomik yönden zorluk çeken pek çok kişiye yardım etti.

Bağış nedeniyle yardım kuruluşu yetkilisi, “Özellikle Andrea ve Taylor Swift’e düşünceli davranışları ve cömertliklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan yaptığı çağrıyla kendisiyle bağlantı kuran, ekonomik darboğazdan etkilenen hayranlarına 3 biner dolar bağışladı. Ağustos ayında Londra’da yaşayan bir öğrencinin 23 bin sterlinlik eğitim masrafını karşıladı. Bu, bağışı yaptığı kişinin, sosyal medyada, ‘hayallerinin gerçek olduğunu’ söylemesi üzerine öğrenildi. Swift hayranına gönderdiği notta, “Vitoria, internette gezerken hikayene denk geldim ve çok etkilendim. Hayallerini gerçekleştirmen için sana bir armağan vermek istedim. Bol şans!” yazdı.