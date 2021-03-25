Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış

ntv.com.tr 25.03.2021 - 07:08
Cömertliğiyle bilinen dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, yine bir bağışıyla gündemde. 31 yaşındaki yıldız, eşini Covid-19 hastalığı nedeniyle kaybeden beş çocuk annesi bir kadına 50 bin dolar bağışladı.
48 yaşındaki Theodis Ray Quarles’in ölümü üzerine yardım kuruluşu GoFundMe, beş çocuk annesi Vickie Quarles için hedefin 50 bin dolar olduğunu belirten bir yardım çağrısı yaptı. Çağrıya kayıtsız kalmayan Swift, 63 yaşındaki annesi Andrea ile birlikte bağışta bulundu.
Swift’in hedeflenen toplam rakamı üstlenmesi üzerine, çağrıya yanıt vererek bağışta bulunan başkalarıyla birlikte toplanan para, 60 bin doları buldu.
Bağış nedeniyle yardım kuruluşu yetkilisi, “Özellikle Andrea ve Taylor Swift’e düşünceli davranışları ve cömertliklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadesini kullandı.
Bu, Swift’in ilk bağışı değil. Ünlü şarkıcı, salgın döneminde ekonomik yönden zorluk çeken pek çok kişiye yardım etti.
Aralık ayında da salgında parasal zorluk yaşayan iki anneye 13 biner dolar ödedi.
Swift’in bugüne kadar yaptığı diğer yardımlardan bazıları da şöyle:
- Corona virüs hastalarına yardım için çalışan bir hemşireye doğum günü hediyesi gönderdi.
-Annesi komada olan hayranına 15 bin 500 dolar destek verdi.
-Krafik kazası geçiren hayranına çiçek ve el yazısıyla mektup gönderdi.
-Las Vegas’ta 59 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan polis memuruna çiçek gönderdi.
-Louisiana sel felaketinin ardından hasar gören beş okul için 50 bin dolar bağışta bulundu.
-Kansere yakalanan dansçısının yeğeni için 50 bin dolar bağışladı.
-800 dolar hesap ödediği restoranda garsonlara 500 dolar bahşiş bıraktı.