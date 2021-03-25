Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış

Cömertliğiyle ve sık sık yaptığı bağışlarla tanınan Taylor Swift, eşi corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir anneye 50 bin dolar bağışladı.

ntv.com.tr 25.03.2021 - 07:08

Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış - 1

Cömertliğiyle bilinen dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, yine bir bağışıyla gündemde. 31 yaşındaki yıldız, eşini Covid-19 hastalığı nedeniyle kaybeden beş çocuk annesi bir kadına 50 bin dolar bağışladı. 

Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış - 2

48 yaşındaki Theodis Ray Quarles’in ölümü üzerine yardım kuruluşu GoFundMe, beş çocuk annesi Vickie Quarles için hedefin 50 bin dolar olduğunu belirten bir yardım çağrısı yaptı. Çağrıya kayıtsız kalmayan Swift, 63 yaşındaki annesi Andrea ile birlikte bağışta bulundu.

Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış - 3

Swift’in hedeflenen toplam rakamı üstlenmesi üzerine, çağrıya yanıt vererek bağışta bulunan başkalarıyla birlikte toplanan para, 60 bin doları buldu.

Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış - 4

Bağış nedeniyle yardım kuruluşu yetkilisi, “Özellikle Andrea ve Taylor Swift’e düşünceli davranışları ve cömertliklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Bu, Swift’in ilk bağışı değil. Ünlü şarkıcı, salgın döneminde ekonomik yönden zorluk çeken pek çok kişiye yardım etti.

Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış - 5
Sosyal medyadan yaptığı çağrıyla kendisiyle bağlantı kuran, ekonomik darboğazdan etkilenen hayranlarına 3 biner dolar bağışladı. Ağustos ayında Londra’da yaşayan bir öğrencinin 23 bin sterlinlik eğitim masrafını karşıladı. Bu, bağışı yaptığı kişinin, sosyal medyada, ‘hayallerinin gerçek olduğunu’ söylemesi üzerine öğrenildi. Swift hayranına gönderdiği notta, “Vitoria, internette gezerken hikayene denk geldim ve çok etkilendim. Hayallerini gerçekleştirmen için sana bir armağan vermek istedim. Bol şans!” yazdı.
Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış - 6

Aralık ayında da salgında parasal zorluk yaşayan iki anneye 13 biner dolar ödedi.

Swift’in bugüne kadar yaptığı diğer yardımlardan bazıları da şöyle:

Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış - 7

- Corona virüs hastalarına yardım için çalışan bir hemşireye doğum günü hediyesi gönderdi.

-Annesi komada olan hayranına 15 bin 500 dolar destek verdi. 

-Krafik kazası geçiren hayranına çiçek ve el yazısıyla mektup gönderdi. 

-Las Vegas’ta 59 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan polis memuruna çiçek gönderdi.

Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış - 8

-Louisiana sel felaketinin ardından hasar gören beş okul için 50 bin dolar bağışta bulundu. 

-Kansere yakalanan dansçısının yeğeni için 50 bin dolar bağışladı.

-800 dolar hesap ödediği restoranda garsonlara 500 dolar bahşiş bıraktı.

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