Taylor Swift'ten ırkçı isimlerin heykelleri için çağrı: Geçmişi değiştiremezsiniz ama bunu değiştirebilirsiniz

"ONLAR AŞAĞILIK KİŞİLER VE ÖYLE MUAMELE GÖRMELİLER"

Twitter'da yaptığı paylaşımda Swift şunları yazdı:

“Bir Tennesseeli olarak, şeytani şeyler yapmış ırkçı tarihi şahsiyetleri onurlandıran heykellerin eyaletimizde bulunması beni sinir ediyor.

Edward Carmack ve Nathan Bedford Forrest eyaletimizin tarihindeki AŞAĞILIK kişilerdi ve böyle muamele görmeleri gerekiyor.”

Swift geçen hafta protesto gösterileri sırasında heykeli yıkılan Carmack'ın "linci destekleyen yazılar yayımlayan, beyaz üstünlüğünü savunan bir gazete editörü" olduğunu "ve Ida B. Wells'in ofisinin kundaklanmasını kışkırttığını" belirtti.