Taylor Swift'ten ırkçı isimlerin heykelleri için çağrı: Geçmişi değiştiremezsiniz ama bunu değiştirebilirsiniz

15.06.2020 - 08:10
Taylor Swift, memleketi Tennessee eyaletindeki köle sahiplerini ve diğer tartışmalı tarihi şahsiyetleri onurlandıran heykellerin kaldırılması için çağrı yaptı.
Independent’in haberine göre, eyaletin temsilciler meclisi üyelerine heykellerin sökülmesi çağrısında bulunan pop yıldızı, onurlandırdıkları "kötü adamların" bunu hak etmediğini savundu.
"ONLAR AŞAĞILIK KİŞİLER VE ÖYLE MUAMELE GÖRMELİLER"
Twitter'da yaptığı paylaşımda Swift şunları yazdı:
“Bir Tennesseeli olarak, şeytani şeyler yapmış ırkçı tarihi şahsiyetleri onurlandıran heykellerin eyaletimizde bulunması beni sinir ediyor.
Edward Carmack ve Nathan Bedford Forrest eyaletimizin tarihindeki AŞAĞILIK kişilerdi ve böyle muamele görmeleri gerekiyor.”
Swift geçen hafta protesto gösterileri sırasında heykeli yıkılan Carmack'ın "linci destekleyen yazılar yayımlayan, beyaz üstünlüğünü savunan bir gazete editörü" olduğunu "ve Ida B. Wells'in ofisinin kundaklanmasını kışkırttığını" belirtti.
YENİ HEYKEL ÖNERİSİ
Göstericiler, 30 Mayıs'ta Tennesse Eyalet Meclisi Binası'nın dışında bulunan Carmack'ın heykelini devirmişti.
Siyahilerin Hayatı Önemlidir hareketini desteklemek amacıyla ABD genelinde ve Birleşik Krallık'ta (BK) köle sahipleri ve ırkçı geçmişi bulunan diğer kişilerin bir dizi heykeli indirilmeye devam ediyor.
Swift, Carmack'ın heykeli yerine "gazetecilik ve yurttaşlık hakları konusunda öncü çalışmaları" nedeniyle Wells'in heykelinin dikilmesini önerdi.
Sanatçı, ABD medyasının "çok çirkin" diye nitelendirdiği Nathan Bedford Forrest'ın büstünün kaldırılması teklifinin aleyhinde oy veren eyaletin temsilciler meclisi komisyonuna yönelik kınama da yayımladı. Konfederasyon ordusu komutanı Forrest, bir zamanlar Klu Klux Klan'ın önde gelen üyelerinden biriydi.
Swift, bu heykellerin kaldırılmasının ABD'deki siyahi Amerikalıların yaşamlarını olumlu etkileyeceğini savundu.
"GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ AMA BUNU DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ"
Pop yıldızı şunları yazdı:
"Irkçıları onurlandırmak için mücadele ettiğinizde siyahi Tennesseelilere ve onların tüm dostlarına nerede durduğunuzu göstermiş oluyorsunuz ve bu rencide etme döngüsünü sürdürüyorsunuz. Geçmişi değiştiremezsiniz ama bunu değiştirebilirsiniz."
TRUMP'I SUÇLADI
Swift, sahnesini politik ve sosyal sorunlar üzerine görüşlerini paylaşmak üzere kullanmaya kısa süre önce başladı. Şarkıcı geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ı "tüm başkanlığı boyunca beyaz üstünlüğü düşüncesinin ve ırkçılığın ateşini harlamakla" suçlamıştı.