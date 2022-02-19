Tazminatı kabul eden Prens Andrew'a Kraliçe Elizabeth destek verecek mi?

Haberler 19.02.2022 - 14:19
ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre'nin Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisine taciz ettiği iddiasıyla açtığı davada, taraflar anlaşmaya vardı.
Prens Andrew, davanın kapanması için Virginia Giuffre'ye tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak rakam resmi olarak açıklanmasa da İngiliz basını Prens Andrew'un bütçesinin Giuffre'ye ödenecek 12 milyon sterlin (Yaklaşık 250 milyon TL) için yeterli olmadığı ve Kraliçe Elizabeth'ten yardım istediğini iddia etti.
Peki dava sürecinde Kraliçe'nin maddi desteği kestiği ve unvanları alınan Prens Andrew bu parayı kendi ödeyebilir mi, yoksa bu ödemeler vergi mükellefinin cebinden mi çıkacak ya da Kraliçe destek mi verecek?
BBC'ye konuşan kraliyet mali işleri uzmanı David McClure "Eğer ödenecek para 5 ila 10 milyon arasında ise, böyle nakit bir parası olduğunu sanmıyorum. Ve ihtimal o ki Kraliçe bir miktar para bulacaktır" dedi.
Bunun Kraliçe'nin şahsi fonlarından bulunabileceği yönünde görüşler belirtildi fakat Buckingham Sarayı, Prens Andrew'un hukuki maliyetiyle ilgili açıklama yapmayacağını aktardı.
Kraliçe'nin gelirleri ise kısmen kamu bütçesinden, kısmen de şahsi varlıklarından geliyor. Bu da Andrew'un Giuffre ile vardığı mahkeme dışı anlaşmanın finansmanında kamu parası kullanılması ihtimaliyle ilgili şeffaflık sorunu ve kaygıları ortaya çıkarıyor.