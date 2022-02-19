Tazminatı kabul eden Prens Andrew'a Kraliçe Elizabeth destek verecek mi?

Prens Andrew, davanın kapanması için Virginia Giuffre'ye tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak rakam resmi olarak açıklanmasa da İngiliz basını Prens Andrew'un bütçesinin Giuffre'ye ödenecek 12 milyon sterlin (Yaklaşık 250 milyon TL) için yeterli olmadığı ve Kraliçe Elizabeth'ten yardım istediğini iddia etti.





