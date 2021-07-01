Tecavüz suçlusu oyuncu Bill Cosby nasıl serbest bırakıldı?

60'TAN FAZLA KADINDAN SUÇLAMA

Cosby, iki yıldan uzun bir süredir Philadelphia yakınlarındaki bir cezaevindeydi. 2004'teki cinsel saldırıyla ilgili herhangi bir pişmanlık ifadesi yerine 10 yıl boyunca kamu hizmetinde bulunacağına söz verdi.

83 yaşındaki oyuncu, Temple Üniversitesi çalışanı Constand ile 2006'da bir davada anlaşmıştı. Daha sonra bu miktarın yaklaşık 3.4 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Ama sonra kendilerine ilaç verip tecavüz ettiği suçlamasıyla düzinelerce kadın Cosby’yi suçlayınca bu anlaşmanın bir geçerliliği kalmadı. 60’tan fazla kadın, suçlamalarıyla Cosby’nin kariyerini bitirdi.