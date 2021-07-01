Tecavüz suçlusu oyuncu Bill Cosby nasıl serbest bırakıldı?

ntv.com.tr 01.07.2021 - 06:57 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 07:07
Cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırılan bir dönemin ünlü oyuncusu Bill Cosby’nin mahkumiyeti, Pennsylvania Yüksek Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, Cosby'nin eski savcı Bruce Castor ile 2005 yılında yaptığı anlaşmanın, yeniden suçlanmasını engellemesi gerektiğine karar verdi.
Kararda, “Cosby itiraf etmedikçe, kendisine karşı Constand olayıyla ilgili herhangi bir suçlamanın yapılamayacağı, suçlamanın makul bir şüphenin ötesinde kanıtlanabileceği konusunda yeterince inandırıcı ve kabul edilebilir kanıt bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.
10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLDİ
Amerikalı komedyen, 2004'te Philadelphia'daki evinde Andrea Constand'a tecavüz ettiği suçlamasıyla 2015'te dava edildi ve 2018'de suçlu bulundu. Cosby, üç ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cosby, 12 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasından birkaç gün önce tutuklanmıştı. 2017'deki ilk duruşmasında, yargıç ilk başta sadece davacının ifade vermesine izin verdi ve jüri bir karara varamadı. Bununla birlikte, başka beş kadın, 2018'deki yeniden yargılamada Constand'a benzer iddialar içeren ifade verince dava, Cosby'nin 26 Nisan 2018'de mahkum edilmesiyle sonuçlandı.
"TANIKLIK, KARAKTER SALDIRISINA DÖNÜŞME EĞİLİMİNDE"
Ancak dün Pennsylvania Yüksek Mahkemesi, alt mahkeme Cosby’nin kadınlara uyuşturucu ilaç verip cinsel saldırıda bulunduğunu tespit etmesine rağmen, duruşmadaki ifadenin kusurlu olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme yargıçları, tanıklığın karakter saldırılarına dönüşme eğiliminin artmasından endişe duyduklarını belirtti.
60'TAN FAZLA KADINDAN SUÇLAMA
Cosby, iki yıldan uzun bir süredir Philadelphia yakınlarındaki bir cezaevindeydi. 2004'teki cinsel saldırıyla ilgili herhangi bir pişmanlık ifadesi yerine 10 yıl boyunca kamu hizmetinde bulunacağına söz verdi.
83 yaşındaki oyuncu, Temple Üniversitesi çalışanı Constand ile 2006'da bir davada anlaşmıştı. Daha sonra bu miktarın yaklaşık 3.4 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.
Ama sonra kendilerine ilaç verip tecavüz ettiği suçlamasıyla düzinelerce kadın Cosby’yi suçlayınca bu anlaşmanın bir geçerliliği kalmadı. 60’tan fazla kadın, suçlamalarıyla Cosby’nin kariyerini bitirdi.
Cosby, Constand'ın davasındaki zamanaşımı süresinin dolmasından hemen önce 30 Aralık 2015'te tutuklandı. Cinsel saldırı davalarında zaman sınırlaması olması nedeniyle, Constand suçlaması kovuşturulabilecek tek iddiaydı. Cosby'ye yönelik suçlamalar 60'lı yılların ortalarına kadar uzanan olayları içeriyor.
"ME TOO" HAREKETİ İÇİN ZAFERDİ
Cosby'nin 2018’deki mahkumiyeti, #MeToo (Ben de) hareketi için bir zafer olarak kabul edildi. Cosby'nin savunmada kurbanı suçlaması sonuç vermedi ve ifade vermesine izin verilen diğer beş kadın, Cosby’nin suçlu bulunmasını sağladı.
KARARA ÖFKE BÜYÜK
İddiaların ağırlığı ve Cosby'nin bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalma konusundaki uzun geçmişi göz önüne alındığında, serbest bırakıldığı haberi kamuoyunda büyük bir öfkeye yol açtı. Tahliye, ABD’de cezaların caydırıcı etkisine dair yeni soruları ve tartışmaları gündeme getirdi.